برعاية الأهلي.. محمد شرف مديرا فنيا لـ دلفي

أعلن نادي دلفي أحد أندية دوري القسم الثاني ب، تعيين محمد شرف لاعب الأهلي السابق مديرا فنيا للفريق.

وتولى شرف المسؤولية خلفا لربيع ياسين الذي رحل بنهاية الموسم عقب الصعود لدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

واحتل دلفي المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف مالية كفر الزيات الصاعد لدوري المحترفين.

وسبق لشرف قيادة أندية النصر للتعدين والنجوم وتيم إف سي والعمل بقطاع ناشئين الأهلي.

وأتم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إجراءات رعاية نادي دلفي أحد اندية القسم الثاني ب، في سبتمبر 2024.

وتبلغ مدة رعاية النادي الأهلي لفريق دلفي ستكون 5 مواسم بداية من الموسم المقبل.

تجربة الأهلي مع دلفي ليست الأولى من نوعها، إذ يرعى نادي إنبي فريق بايونيرز ، ويرعى سيراميكا كليوباترا فريق ديروط.