ديلي ميل: ليفربول يخفض طلباته لرحيل نونيز.. ويختار بديلين

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن تحديد ليفربول لسعر منخفض من أجل رحيل الأوروجوياني داروين نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

داروين نونيز النادي : ليفربول ليفربول

ورغم التقارير التي تحدثت عن عرض النصر السعودي الحصول على خدمات نونيز مقابل 70 مليون جنيه أسترليني في يناير الماضي، إلا أن ليفربول خفض المبلغ في الصيف ليصل إلى 50 مليون يورو (42.7 مليون جنيه إسترليني).

وعرض نابولي الفوز بخدمات نونيز مقاتبل 43 مليون يورو، مما قد يحول وجهة نونيز إلى بطل الدوري الإيطالي.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادمامن بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه ليعادل مانشستر يونايتد في الرقم القياسي للأكثر تتويجا.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وضم نابولي، أسطورة مانشستر سيتي كيفين دي بروين ويرغب في إبرام صفقات أخرى.

ويتواجد روميلو لوكاكو في هجوم نابولي ونجح في تسجيل 14 هدفا في الموسم الماضي.

وتشير التقارير إلى أن أبطال الدوري الإيطالي كانوا يطاردون نونيز خلال الشهر الماضي في محاولتهم أن يصبحوا أقل اعتمادًا على روميلو لوكاكو، الذي سجل 14 هدفًا في الموسم الماضي.

ويرغب ليفربول في التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك خلال انتقالات الصيف لدعم هجوم الفريق، بعد إبرام الاتفاق مع فلوريان فيرتز.

كما يتواجد هوجو إيكيتيكي مهاجم لاعب آينتراخت فرانكفورت، أيضًا على رادار الريدز.