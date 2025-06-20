الأهلي يستأنف تدريباته ظهرًا استعدادا لمواجهة بورتو

يخوض النادي الأهلي مرانه اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

وينطلق مران الأهلي المقرر اليوم الجمعة على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، في تمام الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت أمريكا (السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة).

وعدّل الأهلي موعد تدريباته لتنطلق ظهرًا قبل مواجهة بالميراس، التي أقيمت 12 ظهر يوم الخميس بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، ليستمر في تدريباته بنفس الموعد قبل مواجهة بورتو.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة (التاسعة مساء الإثنين بتوقيت أمريكا) في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويسعى الأهلي للفوز أمام بورتو بفارق هدفين، مع خسارة إنتر ميامي الأمريكي أمام بالميراس البرازيلي في نفس الجولة، من أجل أن يخطف الأحمر بطاقة العبور بجانب بطل البرازيل.. طالع فرص الأهلي بالضغط هنا

ويغيب عن الأهلي 3 لاعبين وهم إمام عاشور بعد خضوعه لجراحة في الترقوة، وأحمد نبيل كوكا بكدمة في الركبة، وطاهر محمد طاهر نتيجة إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وتعادل الأهلي أمام إنتر ميامي في مباراة الافتتاح سلبيا دون أهداف، قبل أن يخسر أمام بالميراس بهدفين نظيفين لتتضاءل فرصه في عبور مرحلة المجموعات.