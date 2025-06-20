ميسي: أحترم رونالدو.. ولكننا لسنا أصدقاء

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 16:28

كتب : FilGoal

ميسي - رونالدو - موسم الرياض

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي احترامه وإعجابه بمسيرة منافسه البرتغالي كرستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

وقال ميسي في تصريحات لمنصة DSports: "أُكنّ احترامًا وإعجابًا عميقين لكريستيانو رونالدو لكل ما حققه وما زال يحققه في مسيرته، فهو لا يزال ينافس في المستويات الأعلى".

ويلعب ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، فيما يلعب كرستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي.

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وأكمل البرغوث الأرجنتيني حديثه عن رونالدو: "المنافسة معه كانت محصورة على أرض الملعب، مدفوعًا برغبتنا في بذل قصارى جهدنا من أجل فرقنا، أما خارج الملعب فنحن مجرد أشخاص عاديين".

وأتم "رغم أننا لسنا أصدقاء بالمعنى التقليدي لأننا لا نتواصل اجتماعيًا، إلا أن الاحترام المتبادل كان قائمًا بيننا دائمًا."

وتنافس النجمان طوال 20 سنة وسيطرا على كافة البطولات والأرقام الفردية.

وشهد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد منافسة شرسة بين الثنائي، إذ لعب النجم الأرجنتيني بقميص الفريق الكاتالوني منذ تصعيده للفريق الأول عام 2005 حتى رحيله عن الفريق في صيف 2021، فيما تواجد الدون مع الفريق الملكي خلال الفترة من 2009 حتى 2018.

وحصد ميسي ورونالدو معًا 13 جائزة كرة ذهبية.

ورغم بلوغ رونالدو 40 عاما، وميسي 38 عاما، إلا أن النجمان مازالا يطمحان في لعب كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوج رونالدو مؤخرًا ببطولة جديدة مع المنتخب البرتغالي بعد فوزه ببطولة دوري الأمم الأوروبية، فيما يخوض ميسي منافسات كأس العالم للأندية في المجموعة الأولى وقاد فريقه لتحقيق فوز قربه من تجاوز دور المجموعات بعدما سجل هدف الفوز في شباك بورتو.

كرستيانو رونالدو ليونيل ميسي
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