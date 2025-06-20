التجربة الثامنة.. هشام محمد إلى وادي دجلة

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 16:01

كتب : رضا السنباطي

هشام محمد - فادي فريد - الإسماعيلي - الاتحاد.

أتم نادي وادي دجلة إجراءات التعاقد مع هشام محمد لاعب الأهلي السابق.

وحجز وادي دجلة مقعده في مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

وأعلن وادي دجلة اليوم الجمعة تعاقده بشكل رسمي مع هشام محمد قادما من الإسماعيلي.

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وبات هشام محمد الصفقة الثانية لنادي وادي دجلة، بعد التعاقد مع إبراهيم بهنسي قادما من أسوان.

وسيخوض هشام محمد تجربته الثامنة في مسابقة الدوري بعدما لعب لأندية: الأهلي واتحاد الشرطة وسموحة ومصر المقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز والإسماعيلي.

الفريق المُلقب بـ "الغزلان" هبط بنهاية موسم 2020-21 واستمر في الدرجة الثانية 4 مواسم وحسم تأهله وسط الكبار بدءا من الموسم المقبل قبل جولتين على نهاية دوري المحترفين.

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دجلة في الدوري الممتاز

الناي أنشئ في عام 2002 هبط وبعد 8 سنوات فقط بدأ مشواره في الدوري المصري موسم 2010-11.

وقضى الفريق من قبل 11 موسما في الدوري المصري والآن هو على أعتاب الموسم الـ 12 وسط الكبار.

ويعد ستانلي أوهاويتشي الهداف التاريخي للفريق برصيد 27 هدفا سجلها في مسابقة الدوري.

وسبق أن احتل الفريق المركز الخامس في موسمي 2014-15 و2015-16 كأفضل مركز ممكن.

وحظى الفريق بفرصة ارتداء فلوران مالودا لاعب فرنسا وتشيلسي السابق لقميصه في 2016.

شارك مالودا مع دجلة في 18 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

كما فتح الباب لعمر مرموش باللعب في الدوري المصري وخوض تجربة احترافية تكللت بالوصول لمانشستر سيتي.

ووصل الفريق لنهائي كأس مصر 2015 وخسر أمام الزمالك وحصل على فرصة المشاركة قاريا في الكونفدرالية.

وانتهت مسيرته القارية سريعا وودع البطولة على يد دجوليبا المالي بركلات الترجيح في دور الـ16 الأول.

وادي دجلة هشام محمد
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