خبر في الجول - حلمي طولان يطلب وديتين في توقف سبتمبر استعدادا لكأس العرب

يرغب حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025 في خوض مباراتين وديتين تحضيرا لانطلاق البطولة.

وسيخوض منتخب مصر منافسات كأس العرب في شهر ديسمبر المقبل بقطر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حلمي طولان طالب اتحاد الكرة بخوض مباراتين وديتين خلال توقف شهر سبتمبر المقبل،.

ويفضل حلمي طولان خوض المباراتين الوديتين أمام منتخبات عربية استعدادا لبطولة كأس العرب.

وسبق وأن قال طولان في تصريحات نقلها موقع اتحاد الكرة الرسمي: "هناك اتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب والاتحاد المصري لكرة القدم يقضي بأن الأولوية في اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني الأول ، بحيث يختار المنتخب الأول أولاً مَن يشاء من اللاعبين في قائمته و يعقب ذلك إعلان قائمة المنتخب المشارك في كأس العرب خلال الفترات الإعدادية التي تسبق البطولة".

وأتم "العمل داخل الاتحاد المصري لكرة القدم يجري وفق نظام محدد في إطار عمل جماعي يخدم الكرة المصرية ، والروح التي تسود جميع الأجهزه الفنية للمنتخبات الوطنية رائعة، وهذه الأجهزة لديها هدف واحد وهو الدفاع عن ألوان منتخب مصر في كافة المحافل الدولية".

ويقود حسام حسن الجهاز الفني لمنتخب مصر، فيما سيتولى حلمي طولان مهمة تدريب المنتخب الذي سيشارك في كأس العرب.

وتضم مجموعة مصر في كأس العرب، منتخبي الأردن والإمارات، في انتظار الفريق الثالث من بين منتخبي الكويت وموريتانيا.