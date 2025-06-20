القائمة الدولية وتعديلات في لجنة الحكام.. 3 مهاجم لـ أوسكار رويز بعد العودة من أمريكا

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 15:21

كتب : محمد جمال

اجتماع أوسكار رويز مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك والأهلي

يستعد الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، للموسم الجديد، المقرر انطلاقه يوم 10 أغسطس.

ويتواجد أوسكار في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتولى مهمة إدارة محاضرات للحكام بكأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن أوسكار سينجز 3 مهاجم عقب عودته إلى القاهرة بعد نهاية كأس العالم للأندية.

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أوسكار سيقوم بتشكيل لجنة الحكام للموسم الجديد، ولديه رغبة في إضافة عناصر وإجراء تغييرات على بعض أعضاء اللجنة، وفقا لم علم FilGoal.com.

كما سيعمل أوسكار على القائمة الدولية للحكام والذي سيتم إرسالها أكتوبر المقبل، ولدى الكولومبي رغبة في عدم وضع أي اسم فوق الـ 40 عاما.

ويهدف أوسكار إلى إلقاء تدريبات عملية للحكام في مشروع الهدف بجانب تطوير تقنية الـ VAR وعرض خطته لاتحاد الكرة عن الموسم الجديد.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

ويتواجد محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو في كأس العالم للأندية، فيما غاب حكام الساحة عن البطولة.

وتولى أوسكار رويز مسؤولية لجنة الحكام في مصر فبراير الماضي.

أوسكار رويز لجنة الحكام اتحاد الكرة
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