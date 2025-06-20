اسكواش - بطل العالم 2019.. طارق مؤمن يعلن اعتزاله اللعبة
الجمعة، 20 يونيو 2025 - 14:27
كتب : محمد سمير
أعلن طارق مؤمن بطل الاسكواش نهاية مسيرته واعتزاله بشكل رسمي.
وخاض مؤمن مسيرة مميزة في رياضة الاسكواش خلال السنوات الماضية.
ويعد طارق من أبرز لاعبي الاسكواش في العقد الأخير، حيث توج بلقب بطولة العالم موسم 2019-2020.
كما حصد 11 لقبا في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين PSA.
وبلغ طارق مؤمن التصنيف الثالث عالميا كأفضل مركز له في مسيرته.
وجاء اعتزال طارق مؤمن بعدما أعلن علي فرج المصنف الثاني عالميا برياضة الاسكواش اعتزاله اللعبة.
ويعتبر علي فرج أحد أساطير رياضة الاسكواش بعد تحقيق لقب بطولة العالم 4 مرات.
كما تصدر علي فرج التصنيف العالمي 238 أسبوعا ليحفر اسمه بالذهب ضمن أساطير اللعبة.
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