جيسوس: شعرت وكأنني أحلم بعد هدفي في باريس سان جيرمان

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 12:35

كتب : FilGoal

إيجور جيسوس

وصف إيجور جيسوس مهاجم بوتافوجو البرازيلي هدفه في باريس سان جيرمان باللحظة التي لا تنسى.

وسجل جيسوس هدف بوتافوجو خلال الفوز على باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للاندية.

وقال جيسوس في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "تسجيل هدفي أمام باريس سان جيرمان كانت لحظة لا تنسى. عندما قفزت على الحاجز للاحتفال، شعرت وكأنني في حلم".

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وأضاف "باريس سان جيرمان هو بطل أوروبا، ونحن أبطال أمريكا الجنوبية. لا أعتقد أن هناك فارقا كبيرا، كلا الفريقين دخل المباراة من أجل الفوز، لكن بوتافوجو كان حاسما عندما سنحت له الفرصة".

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وأتم "سان جيرمان لعب بالبدلاء؟ لا أعتقد أن هذا يعد عذرا. سواء لعبنا أمام الأساسيين أو الاحتياطيين، كان يجب علينا أن نقدم كل ما لدينا. ولو فازوا، لقالوا إنهم كانوا مستعدين، ونحن كذلك كنا مستعدين، ولهذا قدمنا مباراة كبيرة".

بوتافوجو رفع رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه على سياتل ساوندرز في الجولة الأولى 2-1.

أما باريس سان جيرمان فتجمد رصيده عند 3 نقاط، رفقة أتلتيكو مدريد الذي حقق فوزه الأول على حساب سياتل أيضا 3-1.

وكان باريس قد سحق أتلتيكو في الجولة الأولى بأربعة أهداف دون رد.

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