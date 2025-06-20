خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه مع لاعب غزل المحلة

يواصل نادي حرس الحدود محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

ويتولى عبد الحميد بسيوني تدريب حرس الحدود خلفا لأحمد عيد عبد الملك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي حرس الحدود أتمم اتفاقه مع محمد جابر لاعب غزل المحلة لضمه في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد محمد جابر مع غزل المحلة بنهاية الموسم المنصرم.

وسبق لمحمد جابر اللعب في أندية طنطا والمصري وغزل المحلة.

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى أن حرس الحدود مهتم بالحصول على خدمات مهاب ياسر بداية من الموسم المقبل وسيبدأ في الفترة المقبلة التواصل مع الزمالك لمعرفة رأيه في ضم اللاعب.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الزمالك لا يمانع رحيل اللاعب خاصة أنه لم يشارك في الفترة الماضية مع الأبيض.

وكان مهاب ياسر البالغ من العمر 28 عاما انضم للزمالك في يناير قبل الماضي قادما من الداخلية.

ومع الزمالك شارك في 8 مباريات بمختلف البطولات، منها 3 مباريات فقط بشكل أساسي.

واختتم حرس الحدود الموسم المنصرم بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.