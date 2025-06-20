الرياضية: الشباب يقترب من ضم نجم جالاتا سراي

دخلت إدارة نادي الشباب في مفاوضات متقدمة مع لاعب الوسط الجابوني ماريو ليمينا، نجم جالاتا سراي التركي، وذلك في إطار خطة النادي لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية"، فقد أبدى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا موافقته المبدئية على عرض الشباب، بينما تتواصل المحادثات بين الناديين للوصول إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن رغم تقدم المفاوضات مع ليمينا، تواصل إدارة الشباب دراسة عدة خيارات أخرى في مركز المحور الدفاعي، سعيا لاختيار الاسم الأنسب لتعزيز تشكيلة "الليث" قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط توقعات بحسم الصفقة قريبا.

ويمتلك ماريو ليمينا مسيرة حافلة بدأت من الدوري الفرنسي مع نادي لوريان، قبل أن ينتقل إلى أولمبيك مرسيليا حيث تألق بشكل لافت.

وشهد عام 2015 محطة بارزة في مشواره بانضمامه إلى يوفنتوس الإيطالي، الذي توج معه بلقبي الدوري والكأس المحليين.

وخاض ليمينا تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر ساوثامبتون، قبل أن يستقر مع جالاتا سراي.

وعلى المستوى الدولي، مثل ليمينا منتخب فرنسا تحت 20 عامًا وتوّج معه بكأس العالم للشباب عام 2013، قبل أن يقرر لاحقا تمثيل منتخب الجابون.