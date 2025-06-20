الرياضية: الشباب يقترب من ضم نجم جالاتا سراي

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 11:39

كتب : FilGoal

كاراسكو لاعب الشباب

دخلت إدارة نادي الشباب في مفاوضات متقدمة مع لاعب الوسط الجابوني ماريو ليمينا، نجم جالاتا سراي التركي، وذلك في إطار خطة النادي لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية"، فقد أبدى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا موافقته المبدئية على عرض الشباب، بينما تتواصل المحادثات بين الناديين للوصول إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن رغم تقدم المفاوضات مع ليمينا، تواصل إدارة الشباب دراسة عدة خيارات أخرى في مركز المحور الدفاعي، سعيا لاختيار الاسم الأنسب لتعزيز تشكيلة "الليث" قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط توقعات بحسم الصفقة قريبا.

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ماريو ليمينا - الغابون لاعب كرة قدم | الشرق رياضة

ويمتلك ماريو ليمينا مسيرة حافلة بدأت من الدوري الفرنسي مع نادي لوريان، قبل أن ينتقل إلى أولمبيك مرسيليا حيث تألق بشكل لافت.

وشهد عام 2015 محطة بارزة في مشواره بانضمامه إلى يوفنتوس الإيطالي، الذي توج معه بلقبي الدوري والكأس المحليين.

وخاض ليمينا تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر ساوثامبتون، قبل أن يستقر مع جالاتا سراي.

وعلى المستوى الدولي، مثل ليمينا منتخب فرنسا تحت 20 عامًا وتوّج معه بكأس العالم للشباب عام 2013، قبل أن يقرر لاحقا تمثيل منتخب الجابون.

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