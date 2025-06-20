مواعيد مباريات الجمعة 20 يونيو - تشيلسي ضد فلامنجو.. وبنفيكا يواجه أوكلاند

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 20 يونيو والقنوات الناقلة.

ويلعب تشيلسي ضد فلامنجو في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

فيما يواجه بنفيكا نظيره أوكلاند سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

كأس العالم للأندية

بنفيكا × أوكلاند سيتي. تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء - وتذاع عبر تطبيق DAZN.

تشيلسي × فلامنجو .. تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً - وتذاع عبر تطبيق DAZN.