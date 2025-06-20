وانتصر راعي البقر.. قصة عداء مالك بوتافوجو مع باريس سان جيرمان

أندية أمريكا الجنوبية هي الوحيدة بلا خسارة حتى الآن في كأس العالم للأندية، والفضل في استمرار هذه السلسلة يرجع لانتصار صاعق من بوتافوجو البرازيلي على باريس سان جيرمان الفرنسي.

باريس أنهى عقدته وتوج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر حصد بوتافوجو مقعده في الرمق الأخير، بفضل هذا التتويج الأول على الإطلاق بـ "كوبا ليبرتادوريس" في 2024.

هذا التتويج شهد حدثا فريدا من نوعه، حيث فاز بوتافوجو على أتلتيكو مينيرو 3-1، وهو منقوص من لاعب طُرد بعد 30 ثانية فقط من انطلاق المباراة!

جريجوري هنا ربما يكون حصل على أسرع طرد مستحق في تاريخ اللعبة بعد أن ركل وجه لاعب مينيرو، ولكن الأسوأ أن هدف مينيرو الوحيد أتى بعد تقدم بوتافوجو 2-0 أصلا.

احتفالات بوتافوجو بالتتويج التاريخي كانت عنوانًا للجنون التام، فقد شهدت صورة فازت بجائزة التصوير الصحفي العالمية، لرجل يقبل بطن امرأة حامل، الولد على الأرجح سيكبر ليشجع بوتافوجو، ولكنه على الأرجح أيضًا لن يعرف من هذا الذي كان يقبله، فهذا الرجل وهذه المرأة لا يعرفان بعضهما البعض من الأساس.

أما العنف الذي تسبب بحرمان بوتافوجو من لاعب في اللحظات الأولى من أهم نهائي في حياته، فهو ليس بالأمر الغريب على الكرة اللاتينية عموما، إذ فقد مدافعه أليكساندر باربوزا إحدى أسنانه في تبادل للكمات على هامش مباراة الدربي ضد فلامنجو في فبراير الماضي.. ليس بالخطب الجلل، مجرد يوم آخر في البرازيل.

بوتافوجو واحد من أكبر 12 ناديا في البرازيل، وهو تصنيف يضم الفرق التي فازت بجميع نسخ الدوري البرازيلي عدا 6 نسخ فقط تقاسمتها الأندية الأقل.. ماذا فعل بوتافوجو لينضم لهذه القائمة؟ حسنًا.. فاز بالدوري 3 مرات، في 1948 و1995 و2024.. فوارق زمنية طفيفة إلى حد ما.

هو أيضا يحمل الرقم القياسي لأكبر نتيجة في تاريخ الكرة البرازيلية، حين سحق ناديا يُدعى مانجيرا 24-0.

بنهاية القرن الـ 20 كان بوتافوجو قد فاز بالدوري البرازيلي مرتين ولم يسبق له الفوز بكوبا ليبرتادوريس، ولكن لسبب ما، في استفتاء المشتركين في مجلة فيفا لتحديد نادي القرن، تواجد بوتافوجو في المركز الثاني عشر بالتساوي مع ليفربول وبنفيكا وأرسنال وإنتر ميلان، والثنائي الأرجنتيني بوكا جونيورز وإنديبندينتي.

ربما يكون السبب الفعلي هو الرقم القياسي التاريخي الذي لا يزال يحمله في الكرة البرازيلية حتى الآن، وهو 52 مباراة بلا هزيمة بين عامي 1977 و1978، ولكنهم 42 مباراة فقط في المسابقات الرسمية، هذا لأن فخر بوتافوجو الأكبر على مستوى عدد البطولات هو 21 تتويجا ببطولة "كاريوكا".. البطولة المحلية لأندية ريو دي جانيرو، وهو في ذلك رابع الأندية بعد فلامنجو وفلومينينسي وفاسكو دا جاما.

وصل بوتافوجو إلى كأس العالم للأندية وانتصر بمباراته الأولى على سياتل ساوندرز الأمريكي، واستعد لخوض صدام خاص ضد باريس سان جيرمان، فالأمر لم يكن يتعلق فقط بكبرياء أمريكا الجنوبية أمام أوروبا، بل بصراع آخر وقع في الغرف المغلقة للدوري الفرنسي..

الرابط هنا هو الأمريكي جون تيكستور.. مالك بوتافوجو، ومالك ليون الفرنسي أيضا.

تبدأ القصة في يوليو الماضي.. حين هدد باريس سان جيرمان بمقاضاة تيكستور عقب تصريحاته عن "منافسة دولة بأكملها وليس مجرد مالك" وكون باريس نموذجًا للإنفاق الجامح بلا قيود، وبالطبع المقصود هنا هو ناصر الخليفي.

ذلك جاء بعد أيام قليلة من اجتماع حضاري لملاك الأندية في الدوري الفرنسي لمناقشة عدة أمور أبرزها توزيع حقوق البث، بعد عدة أشهر من هذا الاجتماع الذي لا يبدو أنه أسفر عن الكثير، اتضح أن الخليفي وصف فيه تيكستور بـ "راعي البقر"، ووصف تيكستور فيه الخليفي بأنه "متنمر".

تيكستور لم ينسّ هذا الأمر، وتعمد ارتداء قبعة رعاة البقر الكلاسيكية وهو ذاهب لمواجهة باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء.

المواجهة انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3-1، وتكرر الفوز في ملعب ليون 3-2 في الدور الثاني، ولكن أخيرا نال تيكستور نصره المنشود من حيث لم يتوقع.

في كأس العالم للأندية، وفي الدقيقة 36 تحديدا، كتب إيجور جيسوس تاريخا جديدا لناديه، وسجل هدف انتصار بوتافوجو على باريس سان جيرمان، ليمنحه الصدارة ويقربه من التأهل إلى إقصائيات مونديال الأندية.

وهكذا نال تيكستور ليلة يتفاخر فيها أمام الخليفي، والمزيد من الأموال أيضا لناديه البرازيلي.