الدبيس: لم نقصر أمام بالميراس.. ولم نكن موفقين في المباراتين

أبدى كريم الدبيس لاعب الأهلي اعتقاده بأن الفريق لم يقصر في مباراته أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وقال الدبيس في تصريحاته لقناة أون سبورتس: "واجهنا حالة من عدم التوفيق وأهدرنا عدة فرص في المباراتين"

وأضاف "قدمنا مباراة جيدة رغم الخسارة وسنحاول الفوز بالمباراة المقبلة".

وأكمل "يحيى عطية الله قدم مباراة جيدة بعد عودته من الإصابة، ولم نقصر وقدمنا ما علينا".

واختتم "سنلعب المباراة القادمة بكل تركيز وسنحاول تحقيق الفوز".

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر ليوم 24 يونيو الجاري.

وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح.

ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث.

بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.