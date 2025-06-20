إستيفاو: اللعب في هذه الحرارة صعب.. وكنا نعرف جودة الأهلي ولكن

أبدى إستيفاو نجم بالميراس والفائز بجائزة رجل المباراة أمام الأهلي اعتقاده بأن المباراة كانت في غاية الصعوبة.

وقال إستيفاو في تصريحاته لموقع فيفا: "لقد كانت مباراة صعبة، فقد كان الطقس حارا للغاية".

وأضاف "نعلم صعوبة اللعب في ظل ارتفاع الحرارة، كذلك كنا نعرف مدى جودة فريق الأهلي، ولكننا كذلك كنا نعرف جودتنا".

وأوضح "تمكننا من فرض طريقة لعبنا، وبدعم الجماهير الذي كان أساسيا بالنسبة لنا، تمكننا من حصد النقاط الثلاث".

وسينتقل إستيفاو إلى تشيلسي الإنجليزي عقب نهاية كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر ليوم 24 يونيو الجاري.

وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح.

ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث.

بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.