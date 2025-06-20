رسالة سيميوني إلى فيفا: ممر غرف الملابس يتطلب 4 دقائق.. هل نستنسخ أنفسنا؟

أبدى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد اعتقاده أن الفريق يعتبر كل مباريات كأس العالم للأندية بمثابة نهائيات، عقب الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "منذ المباراة الأولى، كل مباراة أمامنا تعد مباراة نهاية. لا يمكننا فعل شيء سوى الفوز".

وأضاف "الفريق قدم 30 دقيقة ممتازة، وكان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف لولا تألق حارس المرمى وافتقارنا للحسم الهجومي".

وأكمل "بعد ذلك جاءت ركلة الجزاء، والتفاصيل الصغيرة لم تكن في صالحنا. هذه المرة، قرروا أنها ليست ركلة جزاء".

وواصل "أُتيحت لنا هجمات مرتدة كان يمكننا استغلالها بشكل أفضل، ولكن الفريق هاجم بشكل جيد، وخلقنا فرصا خطيرة، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد".

وعن الدور الهجومي المتقدم لبابلو باريوس الذي سجل هدفين قال: "أردنا أن يحدث ما حدث. أردناه أن يصل متأخرا إلى منطقة الجزاء مثلما يفعل كونور (جالاجر) عندما يلعب على اليسار".

وأوضح "اخترنا كوكي لأنه يمنحنا استحواذًا أكثر على الكرة، بينما يمنحنا باريوس راحة في بناء اللعب. لقد قدم مباراة رائعة حتى لحظة استبداله".

وعن مباراة بوتافوجو المقبلة قال: "هناك باب للاستمرار في هذه البطولة، ويجب أن نمر من خلاله. إنه فريق قوي جدا مثل كل الفرق البرازيلية".

وكشف "أود أن أستغل هذه المناسبة لأشير إلى أمر يتعلق بفيفا: من المستحيل العودة سريعًا إلى الملعب، لأننا نحتاج أربع دقائق للوصول إلى غرفة الملابس".

وواصل "أتصور أن هذا يحدث مع جميع الفرق. ثم بعد ذلك تفرض علينا غرامات. هم من يقرر أن الاستراحة يجب أن تكون 8 دقائق فقط أو أن نستنسخ أنفسنا كي نلتزم بالجدول الزمني وكل ما يُطلب منا".

وحقق أتلتيكو مدريد أول فوز له في تاريخ كأس العالم للأندية، على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبذلك يعوض أتلتيكو خسارة الجولة الأولى، أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط بالتساوي مع باريس.

أما سياتل فتلقى خسارته الثانية على التوالي، بعد السقوط أمام بوتافوجو 2-1.

بوتافوجو أنهى الجولة الثانية بالفوز على باريس 1-0 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

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