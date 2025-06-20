الكأس الذهبية - خسارة السعودية أمام أمريكا.. وتأهل الأخضر بين يديه

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 06:39

كتب : FilGoal

السعودية × أمريكا

خسر منتخب السعودية أمام الولايات المتحدة الأمريكية بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور مجموعات الكأس الذهبية 2025.

سجل كريس ريتشاردز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

وبدأ منتخب السعودية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - علي مجرشي

خط الوسط: سعود عبد الحميد - علي الحسن - زياد الجهني

خط الهجوم: عبد الرحمن العبود - فراس البريكان - أيمن يحيى

فيما أتى تشكيل الولايات المتحدة كالتالي:

حراسة المرمى: مات فريز

خط الدفاع: أليكس فريمان - تيم ريم - كريس ريتشاردز

خط الوسط: جاك ماكجلين - سيباستيان بيرهالتر - لوكا دي لا توري - دييجو لونا

خط الهجوم: مالك تيلمان - باتريك أجيمانج - ماكس آرفستين

وحاول المنتخب الأمريكي برأسية قوية من باتريك آجيمانج تصدى لها نواف العقيدي في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 57 أتى صالح الشهري وعلي مختار بدلا من أيمن يحيى وعلي الحسن.

أخطر فرص السعودية سددها عبد الرحمن العبود في العارضة في الدقيقة 59، قبل أن توقف الراية المحاولة.

وفي الدقيقة 62 أتى داميان داونز وتايلر آدامز بدلا من جاك ماكجلين ولوكا دي لا توري.

وأتى الهدف الوحيد في الدقيقة 63 بقدم كريس ريتشاردز بعد عرضية من ركلة حرة.

وحاول الأخضر زيادة الكثافة الهجومية بمشاركة مروان الصحفي بدلا من نواف بوشل في الدقيقة 76.

بذلك يتصدر منتخب أمريكا المجموعة برصيد 6 نقاط ويحسم تأهله للأدوار الإقصائية.

بينما يأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويليه هاييتي وترينداد وتوباجو بنقطة لكل منهما.

منتخب السعودية كان قد فاز بالمباراة الأولى على هاييتي 1-0.

بينما سحق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية خصمه ترينداد وتوباجو 5-0 في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية، تعادلت هاييتي مع ترينداد وتوباجو 1-1.

ويحتاج منتخب السعودية للفوز على ترينداد وتوباجو من أجل التأهل دون النظر لنتيجة مباراة أمريكا وهاييتي.

بينما يكفي التعادل في حالة عدم فوز هاييتي على الولايات المتحدة.

السعودية منتخب السعودية الكأس الذهبية أمريكا
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