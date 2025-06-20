بطل أمريكا الجنوبية > بطل أوروبا.. بوتافوجو يصعق باريس سان جيرمان

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 06:15

كتب : FilGoal

إيجور جيسوس

حقق بوتافوجو البرازيلي فوزا مفاجئا على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم للأندية.

بوتافوجو بطل كوبا ليبرتادورس 2024 كان من آخر الفرق التي حجزت مقعدها في كأس العالم للأندية، وحقق فوزه الثاني في البطولة.

هذه المرة كان الفوز على حساب بطل دوري أبطال أوروبا الحالي، والمتوج في نهائي نسخة 2025 بخماسية ساحقة أمام إنتر ميلان الإيطالي.

أخبار متعلقة:
ماسكيرانو: ركض ميسي كان جنونيا.. وهذا ما أظهرناه أخيرا الفوز الأول.. أتلتيكو مدريد يطوي أحزانه ويدمر آمال سياتل صاحب هدف بالميراس: حققت أحد أحلام مسيرتي تريزيجيه: لم يكن يومنا أمام بالميراس.. وبورتو فريق كبير ولكن

البداية أتت بمحاولة من خفيتشا كفاراتسخيليا لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 6 ولكن مرت كرته بجوار القائم.

أتى الرد من أرتور في الدقيقة 7 ولكن تصدى جيانلويجي دوناروما للكرة.

وفي الدقيقة 8 سدد ديزير دوي لتمر كرته بجوار القائم أيضا.

فيما حاول كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 بركلة حرة تصدى لها الحارس جون فيكتور.

وأتى الهدف الأول والوحيد بتسديدة من إيجور جيسوس، بعد تمريرة من جيفرسون سافارينو في الدقيقة 36.

في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 51، كاد لوكاس بيرالدو يتعادل بتسديدة خطيرة أبعدها فيكتور.

وفي الدقيقة 53 رد سافارينو برأسية تصدى لها دوناروما.

وأجرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان 4 تبديلات في الدقيقة 56، بنزول جواو نيفيز ونونو مينديش وبرادلي باركولا وفابيان رويز بدلا من وارين زاير إيمري ولوكاس هيرنانديز وجونكالو راموس وسيني مايولو.

على الجانب الآخر حل سانتياجو رودريجيز وكويابانو بدلا من جيفيرسون سافارينو وأليكس تيليس في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 78 شارك ألفارو مونتورو بدلا من أرتور.

وتمكن ديزير دوي من معادلة النتيجة في الدقيقة 79، ولكن راية التسلل أوقفت احتفاله.

بعدها خرج دوي ليحل لي كانج إين بدلا منه.

وفي الدقيقة 87 أتى نيوتون بدلا من ألان في صفوف بوتافوجو.

وفي الدقيقة 91 سدد كفاراتسخيليا ركلة حرة ولكن مرت فوق العارضة، ليقترب بوتافوجو من حجز مقعده في دور الـ 16.

بوتافوجو رفع رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه على سياتل ساوندرز في الجولة الأولى 2-1.

أما باريس سان جيرمان فتجمد رصيده عند 3 نقاط، رفقة أتلتيكو مدريد الذي حقق فوزه الأول على حساب سياتل أيضا 3-1.

وكان باريس قد سحق أتلتيكو في الجولة الأولى بأربعة أهداف دون رد.

إيجور جيسوس بوتافوجو باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية
نرشح لكم
وانتصر راعي البقر.. قصة عداء مالك بوتافوجو مع باريس سان جيرمان الدبيس: لم نقصر أمام بالميراس.. ولم نكن موفقين في المباراتين أحمد رمضان: واجهنا سوء حظ في البطولة.. وسنحاول في أجواء أفضل إستيفاو: اللعب في هذه الحرارة صعب.. وكنا نعرف جودة الأهلي ولكن رسالة سيميوني إلى فيفا: ممر غرف الملابس يتطلب 4 دقائق.. هل نستنسخ أنفسنا؟ صانع هدف بالميراس: قدمت مباراة ممتازة.. وسيطرنا على الشوط الثاني صاحب هدف بالميراس: حققت أحد أحلام مسيرتي تريزيجيه: لم يكن يومنا أمام بالميراس.. وبورتو فريق كبير ولكن
أخر الأخبار
وانتصر راعي البقر.. قصة عداء مالك بوتافوجو مع باريس سان جيرمان ساعة | تقرير في الجول
الدبيس: لم نقصر أمام بالميراس.. ولم نكن موفقين في المباراتين 2 ساعة | كأس العالم للأندية
أحمد رمضان: واجهنا سوء حظ في البطولة.. وسنحاول في أجواء أفضل 2 ساعة | كأس العالم للأندية
إستيفاو: اللعب في هذه الحرارة صعب.. وكنا نعرف جودة الأهلي ولكن 2 ساعة | كأس العالم للأندية
رسالة سيميوني إلى فيفا: ممر غرف الملابس يتطلب 4 دقائق.. هل نستنسخ أنفسنا؟ 2 ساعة | كأس العالم للأندية
الكأس الذهبية - خسارة السعودية أمام أمريكا.. وتأهل الأخضر بين يديه 2 ساعة | سعودي في الجول
بطل أمريكا الجنوبية > بطل أوروبا.. بوتافوجو يصعق باريس سان جيرمان 2 ساعة | كأس العالم للأندية
صانع هدف بالميراس: قدمت مباراة ممتازة.. وسيطرنا على الشوط الثاني 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 4 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية
/articles/507599/بطل-أمريكا-الجنوبية-بطل-أوروبا-بوتافوجو-يصعق-باريس-سان-جيرمان