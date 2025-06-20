بطل أمريكا الجنوبية > بطل أوروبا.. بوتافوجو يصعق باريس سان جيرمان

حقق بوتافوجو البرازيلي فوزا مفاجئا على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم للأندية.

بوتافوجو بطل كوبا ليبرتادورس 2024 كان من آخر الفرق التي حجزت مقعدها في كأس العالم للأندية، وحقق فوزه الثاني في البطولة.

هذه المرة كان الفوز على حساب بطل دوري أبطال أوروبا الحالي، والمتوج في نهائي نسخة 2025 بخماسية ساحقة أمام إنتر ميلان الإيطالي.

البداية أتت بمحاولة من خفيتشا كفاراتسخيليا لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 6 ولكن مرت كرته بجوار القائم.

أتى الرد من أرتور في الدقيقة 7 ولكن تصدى جيانلويجي دوناروما للكرة.

وفي الدقيقة 8 سدد ديزير دوي لتمر كرته بجوار القائم أيضا.

فيما حاول كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 بركلة حرة تصدى لها الحارس جون فيكتور.

وأتى الهدف الأول والوحيد بتسديدة من إيجور جيسوس، بعد تمريرة من جيفرسون سافارينو في الدقيقة 36.

في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 51، كاد لوكاس بيرالدو يتعادل بتسديدة خطيرة أبعدها فيكتور.

وفي الدقيقة 53 رد سافارينو برأسية تصدى لها دوناروما.

وأجرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان 4 تبديلات في الدقيقة 56، بنزول جواو نيفيز ونونو مينديش وبرادلي باركولا وفابيان رويز بدلا من وارين زاير إيمري ولوكاس هيرنانديز وجونكالو راموس وسيني مايولو.

على الجانب الآخر حل سانتياجو رودريجيز وكويابانو بدلا من جيفيرسون سافارينو وأليكس تيليس في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 78 شارك ألفارو مونتورو بدلا من أرتور.

وتمكن ديزير دوي من معادلة النتيجة في الدقيقة 79، ولكن راية التسلل أوقفت احتفاله.

بعدها خرج دوي ليحل لي كانج إين بدلا منه.

وفي الدقيقة 87 أتى نيوتون بدلا من ألان في صفوف بوتافوجو.

وفي الدقيقة 91 سدد كفاراتسخيليا ركلة حرة ولكن مرت فوق العارضة، ليقترب بوتافوجو من حجز مقعده في دور الـ 16.

بوتافوجو رفع رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه على سياتل ساوندرز في الجولة الأولى 2-1.

أما باريس سان جيرمان فتجمد رصيده عند 3 نقاط، رفقة أتلتيكو مدريد الذي حقق فوزه الأول على حساب سياتل أيضا 3-1.

وكان باريس قد سحق أتلتيكو في الجولة الأولى بأربعة أهداف دون رد.