صانع هدف بالميراس: قدمت مباراة ممتازة.. وسيطرنا على الشوط الثاني

أبدى ماوريسيو لاعب بالميراس البرازيلي سعادته بالفوز على الأهلي في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

وقال ماوريسيو في تصريحاته لموقع فيفا: "قدمنا أداء جيدا للغاية. في الشوط الثاني نجحنا في السيطرة على المباراة بشكل أكبر".

وأضاف "أنا سعيد بلعب مباراة ممتازة، وليس أنا فقط بل الفريق بأكمله".

وتابع "لقد حققنا 3 نقاط في قمة الأهمية".

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وسجل لوبيز الهدف الثاني لبالميراس من هجمة مرتدة من صناعة ماوريسيو.

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر ليوم 24 يونيو الجاري.

وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح.

ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث.

بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.