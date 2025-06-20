صاحب هدف بالميراس: حققت أحد أحلام مسيرتي

أبدى فلاكو لوبيز لاعب بالميراس سعادته بالتسجيل والفوز على الأهلي في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم للأندية.

وقال لوبيز في تصريحاته لموقع فيفا بعد المباراة: "أنا سعيد للغاية. التسجيل في بطولة كهذه هو حلم".

وأضاف "إنه حلم آخر أحققه في مسيرتي. أنا سعيد بالانتصار الذي كوفئ به عملنا".

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وسجل لوبيز الهدف الثاني لبالميراس من هجمة مرتدة.

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر ليوم 24 يونيو الجاري.

وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح.

ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث.

بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.