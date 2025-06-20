تريزيجيه: لم يكن يومنا أمام بالميراس.. وبورتو فريق كبير ولكن

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 05:29

كتب : FilGoal

الأهلي - تريزيجيه

أبدى محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي تمسكه بالفرصة الأخيرة أمام بورتو البرتغالي في ختام منافسات دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقال تريزيجيه في تصريحاته لموقع فيفا: "بورتو فريق كبير وقوي، ونحن أيضا فريق كبير وقوي وسنقاتل".

وأكمل "اليوم لم يكن يومنا، ولكن نتمنى أن نفوز بالمباراة المقبلة".

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وستقام المباراة التالية أمام بورتو على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر ليوم 24 يونيو الجاري.

وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح.

ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث.

بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.

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