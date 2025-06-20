ماسكيرانو: ركض ميسي كان جنونيا.. وهذا ما أظهرناه أخيرا

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 05:22

كتب : FilGoal

خافيير ماسكيرانو - إنتر ميامي

أبدى خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي سعادته بأداء فريقه في الفوز على بورتو في كأس العالم للأندية.

وقال ماسكيرانو في تصريحاته بعد المباراة: "اللاعبون قدموا أداء رائعا. لقد عملوا بكل جدية ضد فريق يملك الكثير من الجودة".

وأضاف "اليوم يمكننا أن نري العالم وأنفسنا أننا يمكننا منافسة أي فريق".

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وأكمل "اللاعبون فهموا ما يمكنهم فعله وأنهم يمكنهم العمل معا. حين نتحد يمكننا فعل أشياء مذهلة".

وعن ليونيل ميسي كشف "الطريقة التي ركض بها ميسي رغم الألم جنونية. لم تكن مشاركته اليوم مضمونة من الأساس".

واختتم "إنه اللاعب الذي يرينا الطريق. رغبته وتعطشه للاستمرار هو ما يرشدنا".

واقترب إنتر ميامي من عبور دور المجموعات لكأس العالم للأندية بعدما حول تأخره أمام بورتو بهدف إلى الفوز بهدفين، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط، بالتساوي مع بالميراس البرازيلي متصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وبقي بورتو بنقطة وحيدة في المركز الثالث، أمام الأهلي رابع المجموعة.

تقدم بورتو مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق سامو أوموروديون من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم بورتو.

وفي الشوط الثاني نجح إنتر ميامي في التعادل في الدقيقة 47 عن طريق تيلاسكو سيجوفيا.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 54 من تسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة سكنت شباك حارس بورتو.

ميسي وصل للهدف رقم 50 في مسيرته مع فريق إنتر ميامي.

كما سجل ميسي الهدف رقم 68 في مسيرته من ركلة حرة مباشرة.

وواصل ميسي رقمه القياسي بعدم الخسارة أمام أي فريق برتغالي في مسيرته.

كما يعد ذلك أول فريق من أمريكا الشمالية يفوز أمام ممثل أوروبي في كأس العالم للأندية.

خافيير ماسكيرانو إنتر ميامي بورتو كأس العالم للأندية
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