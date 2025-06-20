الفوز الأول.. أتلتيكو مدريد يطوي أحزانه ويدمر آمال سياتل

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 04:38

كتب : FilGoal

أتلتيكو مدريد

حقق أتلتيكو مدريد أول فوز له في تاريخ كأس العالم للأندية، على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تقدم بابلو باريوس في الدقيقة 11 بتسديدة اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 32 كاد سياتل يتعادل بتسديدة قوية من جون بيل تصدى لها يان أوبلاك.

وتحصل أتلتيكو على ركلة جزاء بعد إعاقة ريد بيكر وايتينج لجوليانو سيميوني في الدقيقة 36.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو ألغى الحكم هذه الركلة.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل أكسيل فيتسل بدلا من خوسيه ماريا خيمينيز.

وسريعا في الدقيقة 47 سجل فيتسل فور وصوله برأسية على خط المرمى بعد عرضية من روبن لو نورمان.

وتمكن ألبرت روسناك من تقليص الفارق بتسديدة قوية من الخارج في الدقيقة 51.

ولكن سريعا رد بابلو باريوس بثالث الأهداف في الدقيقة 56 بتسديدة أخرى قوية.

وحل جيسوس فيريرا ورايان كينت بدلا من داني موسكوفسكي وبيدرو دي لا فيجا في الدقيقة 60 بصفوف سياتل.

وفي الدقيقة 66 حل أنطوان جريزمان وكونور جالاجر بدلا من ألكساندر سورلوث ورودريجو دي بول في صفوف أتلتيكو، بينما أتى ألكساندر رولدان بدلا من بول روثروك.

وفي الدقيقة 70 أتى أنخيل كوريا بدلا من كوكي.

على الجانب الآخر حل جواو باولو وجورجي مينونجو بدلا من ألبرت روسناك وكالاني كوسا رينزي في الدقيقة 79.

وأخيرا أتى ناهويل مولينا بدلا من جوليان ألفاريز في الدقيقة 82.

وبذلك يعوض أتلتيكو خسارة الجولة الأولى، أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط.

أما سياتل فتلقى خسارته الثانية على التوالي، بعد السقوط أمام بوتافوجو 2-1.

ويلتقي باريس مع بوتافوجو في ختام منافسات الجولة الحالية بالمجموعة الثانية.

أتلتيكو مدريد سياتل ساوندرز كأس العالم للأندية
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