استراحة كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (0)-(1) بوتافوجو.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوتافوجو البرازيلي في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

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ق 45+6 كفاراتسخيليا يرسل كرة خطيرة ولكن الحارس جون فيكتور

ق. 45 حكم المباراة يضيف 6 دقائق كوقت بدل ضائع.

ق 36 جووووووول إيجور جيسوس يسجل الأول

بداية المباراة