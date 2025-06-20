استراحة كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (0)-(1) بوتافوجو.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 20 يونيو 2025 - 03:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوتافوجو البرازيلي في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.
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ق 45+6 كفاراتسخيليا يرسل كرة خطيرة ولكن الحارس جون فيكتور
ق. 45 حكم المباراة يضيف 6 دقائق كوقت بدل ضائع.
ق 36 جووووووول إيجور جيسوس يسجل الأول
بداية المباراة
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