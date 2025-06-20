استراحة كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (0)-(1) بوتافوجو.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 03:57

كتب : FilGoal

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوتافوجو البرازيلي في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

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ق 45+6 كفاراتسخيليا يرسل كرة خطيرة ولكن الحارس جون فيكتور

ق. 45 حكم المباراة يضيف 6 دقائق كوقت بدل ضائع.

ق 36 جووووووول إيجور جيسوس يسجل الأول

بداية المباراة

باريس سان جيرمان بوتافوجو كأس العالم للأندية
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