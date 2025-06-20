وسام أبو علي: هذا ما تغير بين الشوطين أمام بالميراس.. وشعور الهدف العكسي مريع

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 03:49

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

أبدى وسام أبو علي مهاجم الأهلي اعتقاده أن الفريق كان أفضل في الشوط الأول أمام بالميراس، في مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية.

وقال وسام في تصريحاته عبر موقع فيفا: "الشوط الأول كان جيدا وشعرنا أننا نسيطر على المباراة منذ الدقيقة الأولى وكنا نؤدي جيدا. كانت هناك بعض الخطورة من بالميراس في الكرات الطويلة وبعض الكرات الثابتة".

وأضاف "في الشوط الثاني لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. كنا بعيدين عن بعضنا البعض ومنحناهم هدفين سهلين".

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وأوضح "لقد سجلت هدفا عكسيا لأول مرة في حياتي. أردت تشتيت الكرة فلمست رأسي من الأعلى وسكنت الشباك. إنه شعور مريع لأن هذه لم تكن الطريقة التي أردنا أن نبدأ بها الشوط الثاني".

وأكمل "كنا بعيدين عن بعضنا البعض ومنحناهم الكثير من المساحة في الشوط الثاني وهذا جعلهم يسيطرون على المباراة والمساحات المتاحة. نحتاج للجلوس وتحليل المباراة والنظر لما يمكننا فعله بشكل أفضل".

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وستقام المباراة على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر ليوم 24 يونيو الجاري وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح.

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