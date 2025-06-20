التشكيل - 4 تعديلات من باريس سان جيرمان.. وتغيير وحيد في صفوف بوتافوجو

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 03:36

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - كفاراتسخيليا

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة بوتافوجو البرازيلي في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم للأندية.

وشهد تشكيل باريس 4 تبديلات عن المباراة السابقة، بخروج ماركينيوس ونونو مينديش وروبن نيفيز وفابيان رويز، ومشاركة لوكاس بيرالدو ولوكاس هيرنانديز وسيني مايولو ووارين زاير إيمري.

وتغلب باريس سان جيرمان على أتلتيكو مدريد 4-0 في الجولة الأولى.

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وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ويليام باتشو - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: سيني مايولو - فيتينيا - وارين زاير إيمري

خط الهجوم: ديزير دوي - جونكالو راموس - خفيتشا كفاراتسخيليا

على الجانب الآخر، دفع بوتافوجو بنفس تشكيل المباراة السابقة أمام جيفيرسون سافارينو

أما بوتافوجو الذي انتصر على سياتل ساوندرز 2-1 في الجولة الأولى، فأجرى تعديلا وحيدا على التشكيل، بظهور ألان بدلا من جونزالو ماسترياني.

وجاء تشكيل بوتافوجو كالآتي:

حراسة المرمى: جون فيكتور

الدفاع: فيتينيو - جاير كونيا - ألكسندر باربوزا - أليكس تيليس

الوسط: جريجوري - مارلون فريتاس

أمامهم: أرتور - جيفيرسون سافارينو - ألان

الهجوم: إيجور جيسوس

وشهدت الجولة الحالية فوز أتلتيكو مدريد على سياتل ساوندرز 3-1، ليتساوى مع باريس وبوتافوجو عند 3 نقاط بانتظار نتيجة مواجهتهما.

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