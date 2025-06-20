التشكيل - 4 تعديلات من باريس سان جيرمان.. وتغيير وحيد في صفوف بوتافوجو

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة بوتافوجو البرازيلي في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم للأندية.

وشهد تشكيل باريس 4 تبديلات عن المباراة السابقة، بخروج ماركينيوس ونونو مينديش وروبن نيفيز وفابيان رويز، ومشاركة لوكاس بيرالدو ولوكاس هيرنانديز وسيني مايولو ووارين زاير إيمري.

وتغلب باريس سان جيرمان على أتلتيكو مدريد 4-0 في الجولة الأولى.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ويليام باتشو - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: سيني مايولو - فيتينيا - وارين زاير إيمري

خط الهجوم: ديزير دوي - جونكالو راموس - خفيتشا كفاراتسخيليا

على الجانب الآخر، دفع بوتافوجو بنفس تشكيل المباراة السابقة أمام جيفيرسون سافارينو

أما بوتافوجو الذي انتصر على سياتل ساوندرز 2-1 في الجولة الأولى، فأجرى تعديلا وحيدا على التشكيل، بظهور ألان بدلا من جونزالو ماسترياني.

وجاء تشكيل بوتافوجو كالآتي:

حراسة المرمى: جون فيكتور

الدفاع: فيتينيو - جاير كونيا - ألكسندر باربوزا - أليكس تيليس

الوسط: جريجوري - مارلون فريتاس

أمامهم: أرتور - جيفيرسون سافارينو - ألان

الهجوم: إيجور جيسوس

وشهدت الجولة الحالية فوز أتلتيكو مدريد على سياتل ساوندرز 3-1، ليتساوى مع باريس وبوتافوجو عند 3 نقاط بانتظار نتيجة مواجهتهما.