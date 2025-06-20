التشكيل - 4 تعديلات من باريس سان جيرمان.. وتغيير وحيد في صفوف بوتافوجو
الجمعة، 20 يونيو 2025 - 03:36
كتب : FilGoal
أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة بوتافوجو البرازيلي في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم للأندية.
وشهد تشكيل باريس 4 تبديلات عن المباراة السابقة، بخروج ماركينيوس ونونو مينديش وروبن نيفيز وفابيان رويز، ومشاركة لوكاس بيرالدو ولوكاس هيرنانديز وسيني مايولو ووارين زاير إيمري.
وتغلب باريس سان جيرمان على أتلتيكو مدريد 4-0 في الجولة الأولى.
وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: أشرف حكيمي - ويليام باتشو - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز
خط الوسط: سيني مايولو - فيتينيا - وارين زاير إيمري
خط الهجوم: ديزير دوي - جونكالو راموس - خفيتشا كفاراتسخيليا
على الجانب الآخر، دفع بوتافوجو بنفس تشكيل المباراة السابقة أمام جيفيرسون سافارينو
أما بوتافوجو الذي انتصر على سياتل ساوندرز 2-1 في الجولة الأولى، فأجرى تعديلا وحيدا على التشكيل، بظهور ألان بدلا من جونزالو ماسترياني.
وجاء تشكيل بوتافوجو كالآتي:
حراسة المرمى: جون فيكتور
الدفاع: فيتينيو - جاير كونيا - ألكسندر باربوزا - أليكس تيليس
الوسط: جريجوري - مارلون فريتاس
أمامهم: أرتور - جيفيرسون سافارينو - ألان
الهجوم: إيجور جيسوس
وشهدت الجولة الحالية فوز أتلتيكو مدريد على سياتل ساوندرز 3-1، ليتساوى مع باريس وبوتافوجو عند 3 نقاط بانتظار نتيجة مواجهتهما.