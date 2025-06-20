مباشر كأس العالم للأندية - سياتل ساوندرز (1)-(3) أتلتيكو مدريد.. الثااااالث
الجمعة، 20 يونيو 2025 - 01:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سياتل ساوندرز الأمريكي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.
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ق 70 أنخيل كوريا بدلا من كوكي
ق 66 ألكساندر رولدان بدلا من بول روثروك
ق 66 أنطوان جريزمان وكونور جالاجر بدلا من ألكساندر سورلوث ورودريجو دي بول
ق 65 عودة جوليانو سيميوني للعب بعد سقوطه
ق 60 جيسوس فيريرا ورايان كينت بدلا من داني موسكوفسكي وبيدرو دي لا فيجا
ق 56 جوووول بابلو باريوس يسجل الثالث
ق 51 جوووول ألبرت روسناك يقلص الفارق بتسديدة قوية من الخارج
ق 47 جووووول أكسيل فيتسل يسجل فور وصوله برأسية على خط المرمى بعد عرضية من لو نورمان
ق 46 أكسيل فيتسل بدلا من خيمينيز
استراحة
ق 40 لا ركلة جزاء بعد مراجعة الفيديو
ق 36 ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد بعد إعاقة ريد بيكر وايتينج لجوليانو سيميوني
ق 32 التعادل يضيع بتسديدة قوية من جون بيل يتصدى لها أوبلاك
ق 11 جوووووول أول.. تسديدة من بابلو باريوس تصطدم بالعارضة وتسكن الشباك
بداية المباراة