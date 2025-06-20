مباشر كأس العالم للأندية - سياتل ساوندرز (1)-(3) أتلتيكو مدريد.. الثااااالث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سياتل ساوندرز الأمريكي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

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ق 70 أنخيل كوريا بدلا من كوكي

ق 66 ألكساندر رولدان بدلا من بول روثروك

ق 66 أنطوان جريزمان وكونور جالاجر بدلا من ألكساندر سورلوث ورودريجو دي بول

ق 65 عودة جوليانو سيميوني للعب بعد سقوطه

ق 60 جيسوس فيريرا ورايان كينت بدلا من داني موسكوفسكي وبيدرو دي لا فيجا

ق 56 جوووول بابلو باريوس يسجل الثالث

ق 51 جوووول ألبرت روسناك يقلص الفارق بتسديدة قوية من الخارج

ق 47 جووووول أكسيل فيتسل يسجل فور وصوله برأسية على خط المرمى بعد عرضية من لو نورمان

ق 46 أكسيل فيتسل بدلا من خيمينيز

استراحة

ق 40 لا ركلة جزاء بعد مراجعة الفيديو

ق 36 ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد بعد إعاقة ريد بيكر وايتينج لجوليانو سيميوني

ق 32 التعادل يضيع بتسديدة قوية من جون بيل يتصدى لها أوبلاك

ق 11 جوووووول أول.. تسديدة من بابلو باريوس تصطدم بالعارضة وتسكن الشباك

بداية المباراة