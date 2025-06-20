التشكيل - خروج جريزمان ضمن 3 تعديلات في أتلتيكو لمواجهة سياتل
الجمعة، 20 يونيو 2025 - 00:36
كتب : FilGoal
أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي.
وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية.
وشهد تشكيل أتلتيكو 3 تعديلات على المباراة الماضية ضد باريس سان جيرمان، وهي التي شهدت خسارة أتلتيكو 4-0.
وخرج كليمون لونجليه وصامويل لينو وأنطوان جريزمان، ليشارك خوسيه ماريا خيمينيز وكوكي وألكساندر سورلوث بدلا منهم.
وجاء تشكيل أتلتيكو كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خوسيه ماريا خيمينيز - روبين لو نورمان - خافي جالان
خط الوسط: جوليانو سيميوني - كوكي - بابلو باريوس - رودريجو دي بول
خط الهجوم: ألكساندر سورلوث - خوليان ألفاريز
أما سياتل ساوندرز الذي خسر من بوتافوجو البرازيلي 2-1 في الجولة الأولى، فأجرى 6 تعديلات على تشكيل المباراة السابقة.
وجاء تشكيل سياتل ساوندرز كالآتي:
حراسة المرمى: ستيفان فري
الدفاع: كالاني كوسا رينزي - جون بيل - جاكسون راجين - ريد بيكر وايتينج
الوسط: أوبيد فارجاس - كريستيان رولدان
أمامهما: بيدرو دي لا فيجا - ألبرت روسناك - بول روثروك
الهجوم: داني موسوفسكي