التشكيل - خروج جريزمان ضمن 3 تعديلات في أتلتيكو لمواجهة سياتل

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

ألكساندر سورلوث - أتليتكو مدريد

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية.

وشهد تشكيل أتلتيكو 3 تعديلات على المباراة الماضية ضد باريس سان جيرمان، وهي التي شهدت خسارة أتلتيكو 4-0.

وخرج كليمون لونجليه وصامويل لينو وأنطوان جريزمان، ليشارك خوسيه ماريا خيمينيز وكوكي وألكساندر سورلوث بدلا منهم.

وجاء تشكيل أتلتيكو كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خوسيه ماريا خيمينيز - روبين لو نورمان - خافي جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - كوكي - بابلو باريوس - رودريجو دي بول

خط الهجوم: ألكساندر سورلوث - خوليان ألفاريز

أما سياتل ساوندرز الذي خسر من بوتافوجو البرازيلي 2-1 في الجولة الأولى، فأجرى 6 تعديلات على تشكيل المباراة السابقة.

وجاء تشكيل سياتل ساوندرز كالآتي:

حراسة المرمى: ستيفان فري

الدفاع: كالاني كوسا رينزي - جون بيل - جاكسون راجين - ريد بيكر وايتينج

الوسط: أوبيد فارجاس - كريستيان رولدان

أمامهما: بيدرو دي لا فيجا - ألبرت روسناك - بول روثروك

الهجوم: داني موسوفسكي

أتلتيكو مدريد كأس العالم للأندية سياتل ساوندرز
نرشح لكم
ميسي: مباراة الأهلي تركت مرارة في حلقنا.. وهكذا سجلت الهدف مباشر كأس العالم للأندية - سياتل ساوندرز (1)-(3) أتلتيكو مدريد.. الثااااالث ميسي يقود إنتر ميامي لتجاوز بورتو ويعقد موقف الأهلي في كأس العالم للأندية بن رمضان: نتحمل المسؤولية وعلينا رفع معدلات تركيزنا مروان عطية: أمامنا فرصة للتأهل سنلعب عليها 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية ريال مدريد يعلن مغادرة مبابي للمستشفى مدرب بالميراس: حققنا فوزًا عادلاً.. والأهلي معتاد على هذه المسابقات
أخر الأخبار
ميسي: مباراة الأهلي تركت مرارة في حلقنا.. وهكذا سجلت الهدف 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
كاف يكشف مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. وتحديد فترات القيد ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس العالم للأندية - سياتل ساوندرز (1)-(3) أتلتيكو مدريد.. الثااااالث ساعة | كأس العالم للأندية
التشكيل - خروج جريزمان ضمن 3 تعديلات في أتلتيكو لمواجهة سياتل 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ميسي يقود إنتر ميامي لتجاوز بورتو ويعقد موقف الأهلي في كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
بن رمضان: نتحمل المسؤولية وعلينا رفع معدلات تركيزنا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
مروان عطية: أمامنا فرصة للتأهل سنلعب عليها 2 ساعة | كأس العالم للأندية
3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 4 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي
/articles/507586/التشكيل-خروج-جريزمان-ضمن-3-تعديلات-في-أتلتيكو-لمواجهة-سياتل