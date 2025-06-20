ميسي يقود إنتر ميامي لتجاوز بورتو ويعقد موقف الأهلي في كأس العالم للأندية

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 00:08

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي - الأهلي

حافظ إنتر ميامي على حظوظه في عبور دور المجموعات من كأس العالم للأندية بعدما حول تأخره أمام بورتو بهدف إلى الفوز بهدفين، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط، بالتساوي مع بالميراس البرازيليل متصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وبقي بورتو بنقطة وحيدة في المركز الثالث، أمام الأهلي رابع المجموعة.

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تقدم بورتو مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق سامو أوموروديون من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم بورتو.

وفي الشوط الثاني نجح إنتر ميامي في التعادل في الدقيقة 47 عن طريق تيلاسكو سيجوفيا.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 54 من تسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة سكنت شباك حارس بورتو.

ميسي وصل للهدف رقم 50 في مسيرته مع فريق إنتر ميامي.

كما سجل ميسي الهدف رقم 68 في مسيرته من ركلة حرة مباشرة.

وواصل ميسي رقمه القياسي بعدم الخسارة أمام أي فريق برتغالي في مسيرته.

كما يعد ذلك أول فريق من أمريكا الشمالية يفوز أمام ممثل أوروبي في كأس العالم للأندية.

ويلتقي في الجولة الأخيرة إنتر ميامي أمام بالميراس في صراع صدارة المجموعة، في الوقت الذي يلتقي فيه بورتو أمام الأهلي في لقاء الأمل الأخير.

إنتر ميامي يكفيه الفوز أو التعادل أمام بالميراس للتأهل رسميا إلى الدور التالي.

أما خسارة إنتر ميامي في الجولة الأخيرة، فسيحتاج وقتها لتعادل الأهلي وبورتو، أو فوز بورتو.

الحالة الوحيدة التي قد تطيح بإنتر ميامي هي خسارته مع فوز الأهلي (بفارق أكثر من 3 أهداف في المباراتين) ليخرج قوتها رفاق ميسي مبكرًا من البطولة.

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