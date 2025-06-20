بن رمضان: نتحمل المسؤولية وعلينا رفع معدلات تركيزنا

الجمعة، 20 يونيو 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد علي بن رمضان

شدد محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي على أن الفريق سيلعب على التفاصيل الكبيرة والصغيرة من أجل التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي من بالميراس بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وقال بن رمضان عبر أون سبورت: "سنحاول أن نظهر رد فعل في المباراة الأخيرة وأن نلعب على كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة".

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وأضاف "نتحمل المسؤولية وعلينا رفع معدلات تركيزنا حتى الثانية الأخيرة وأن نحاول الفوز في المباراة المقبلة".

ويلعب الأهلي في آخر مباراة بدور المجموعات صباح يوم الأربعاء المقبل ضد بورتو.

واستمرت عقدة الفرق البرازيلية أمام الأهلي في بطولات كأس العالم للأندية، والتي بدأت منذ عام 2006 عندما خسر الأهلي أمام إنترناسيونالي.

ثم في 2012 خسر الأهلي أمام كورنثيانز، ثم تعادل مع بالميراس في 2020، وخسر منه في 2021، وأيضا خسارة أمام فلامنجو في 2023 وفلومينينسي في 2024.

محمد علي بن رمضان الأهلي بالميراس
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