مروان عطية: أمامنا فرصة للتأهل سنلعب عليها

يرى مروان عطية لاعب الأهلي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بالميراس البرازيلي رغم الخسارة.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مروان عبر قناة أون سبورت: "مباراة بالميراس كانت صعبة، لعبنا في أجواء حارة وقدمنا أداء جيد رغم الخسارة".

وأضاف "تحدثنا معا عقب المباراة أن نستعيد التركيز ونستعد جيدا للمواجهة المقبلة ضد بورتو ونلعب على الفوز وفرصة التأهل".

وواصل "نحن كلاعبين مسؤولين عن نتائج الفريق، قدمنا كل ما لدينا في المباراة ولكن هذه هي كرة القدم".

وأتم تصريحاته "سنحاول إسعاد الجماهير التي تساندنا هنا في المباراة المقبلة ولا يزال لدينا فرصة، وسنحاول إصلاح الأخطاء".

ويلعب الأهلي في آخر مباراة بدور المجموعات صباح يوم الأربعاء المقبل ضد بورتو.

واستمرت عقدة الفرق البرازيلية أمام الأهلي في بطولات كأس العالم للأندية، والتي بدأت منذ عام 2006 عندما خسر الأهلي أمام إنترناسيونالي.

ثم في 2012 خسر الأهلي أمام كورنثيانز، ثم تعادل مع بالميراس في 2020، وخسر منه في 2021، وأيضا خسارة أمام فلامنجو في 2023 وفلومينينسي في 2024.