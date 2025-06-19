الأصغر في تاريخ الدوري الإيطالي.. كارلوس كويستا مدربا لـ بارما

الخميس، 19 يونيو 2025 - 23:51

كتب : FilGoal

كارلوس كويستا

أعلن نادي بارما الإيطالي تعيين الإسباني كارلوس كويستا مديرا فنيا للفريق.

ووقع المدرب البالغ 29 عاما على عقد يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسيعوض الشاب رحيل كريستيان كيفو لتدريب إنتر الإيطالي.

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وترك كويستا منصبه الحالي كمدرب مساعد لـ ميكيل أرتيتا في أرسنال الإنجليزي.

وسيكون كويستا أصغر مدير فني في الدوري الإيطالي الموسم المقبل وكذلك عبر تاريخ المسابقة حيث يبلغ المدرب الإسباني من العمر 29 عاما.

وسبق وعمل كويستا كمدرب مساعد في فريق الناشئين بنادي أتليتكو مدريد الإسباني، وأيضا يوفنتوس الإيطالي. قبل أن ينتقل إلى أرسنال في عام 2020 مع أرتيتا.

وكان كريستان كيفو رحل عن تدريب بارما ليتولى تدريب إنتر، وذلك بعد رحيل مدربه سيموني إنزاجي إلى الهلال السعودي.

كارلوس كويستا بارما الدوري الإيطالي
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