الأصغر في تاريخ الدوري الإيطالي.. كارلوس كويستا مدربا لـ بارما
الخميس، 19 يونيو 2025 - 23:51
كتب : FilGoal
أعلن نادي بارما الإيطالي تعيين الإسباني كارلوس كويستا مديرا فنيا للفريق.
ووقع المدرب البالغ 29 عاما على عقد يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.
وسيعوض الشاب رحيل كريستيان كيفو لتدريب إنتر الإيطالي.
وترك كويستا منصبه الحالي كمدرب مساعد لـ ميكيل أرتيتا في أرسنال الإنجليزي.
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 💛💙 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚!
Il comunicato ➡️ https://t.co/pTcUr3fHQF#WelcomeToParma #ForzaParma pic.twitter.com/NAYYWWEzOF— 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) June 19, 2025
وسيكون كويستا أصغر مدير فني في الدوري الإيطالي الموسم المقبل وكذلك عبر تاريخ المسابقة حيث يبلغ المدرب الإسباني من العمر 29 عاما.
وسبق وعمل كويستا كمدرب مساعد في فريق الناشئين بنادي أتليتكو مدريد الإسباني، وأيضا يوفنتوس الإيطالي. قبل أن ينتقل إلى أرسنال في عام 2020 مع أرتيتا.
وكان كريستان كيفو رحل عن تدريب بارما ليتولى تدريب إنتر، وذلك بعد رحيل مدربه سيموني إنزاجي إلى الهلال السعودي.