ريال مدريد يعلن مغادرة مبابي للمستشفى

خرج كيليان مبابي لاعب ريال مدريد من المستشفى وعاد لمقر تدريبات ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونُقل الفرنسي إلى المستشفى بسبب معاناته من التهاب حاد في المعدة والأمعاء.

وسيواصل النجم الفرنسي برنامجه العلاجي وسيعود بشكل تدريجي للمشاركة في تدريبات الفريق حسبما أعلن ريال مدريد في بيان رسمي.

Mbappé medical update. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 19, 2025

وتواجد النجم الفرنسي في إحدى مستشفيات ولاية ميامي للخضوع لفحوصات طبية.

وأفادت جريدة ماركا أن مبابي سيغيب أيضا عن المباراة القادمة ضد باتشوكا، فهو مريض للغاية.

قبل مباراة الهلال ذكرت تقارير عديدة أن مبابي سيغيب عن اللقاء بسبب مرضه بالحمى.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية، أن مبابي سيغيب عن مواجهة الهلال - التي انتهت بالتعادل 1-1 - بسبب الحمى التي تعرض لها اللاعب منذ أيام.

وغاب المهاجم الفرنسي عن تدريبات ريال مدريد الأخيرة، الأمر الذي أثار الشكوك لدي جماهير الفريق الملكي.

وشارك كيليان مبابي مع ريال مدريد في 55 مباراة، وتمكن من تسجيل 42 هدفا وصناعة 4 أهداف.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: الهلال، وباتشوكا، وريد بول ساليزبورج.