مدرب بالميراس: حققنا فوزًا عادلاً.. والأهلي معتاد على هذه المسابقات

يرى أبيل فيريرا مدرب بالميراس، أن فريقه حقق فوزًا عادلاً أمام الأهلي.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فيريرا عقب المباراة في تصريحات نقلها موقع فيفا: "أعتقد أننا حققنا فوزًا عادلا جدًا، وكان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين إضافيين، لذا أتقبل النتيجة، والآن سنستريح ونستعد للمباراة التالية.."

وأكمل "كنا محظوظين، أحيانا ننسى من نلعب ضده، فهم الفريق الأكثر نجاحا في إفريقيا، كانت مباراة صعبة، إنها المرة الثالثة التي نلعب فيها ضد الأهلي، إنهم معتادون على هذه المسابقات أيضًا لذا لم تكن مباراة سهلة لأي من الفريقين."

وأضاف "لم أكن أرغب حتى في خلع قميصي وإهدائه للمشجع. عندما أعود إلى المنزل، ستقول زوجتي إنه كان أمرا مُحرجا."

وتابع "عندما ترى المشجعين بهذا الشكل، ماذا عساي أن أفعل؟ أعظم فرحة أمنحها لهم هي الفوز بالمباراة. سيقيمون حفلا رائعا. إنه لشرف لي أن أمثلهم، ولاعبو فريقي يدركون ذلك ويبذلون قصارى جهدهم في الملعب."

وأتم "عندما كنت في النفق وطلبوا مني القميص، ماذا عساي أن أفعل؟ أعطيتهم القميص. أعلم أنني لست في أفضل حالاتي، لكن هذا ما أستطيع فعله."

ورفع بالميراس البرازيلي رصيده إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة الأولى بشكل مؤقت، لحين نهاية مباراة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، وكل منهما لديه نقطة واحدة مثل الأهلي.

ويلعب الأهلي في آخر مباراة بدور المجموعات يوم الأربعاء المقبل ضد بورتو، في نفس وقت مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي.

واستمرت عقدة الفرق البرازيلية أمام الأهلي في بطولات كأس العالم للأندية، والتي بدأت منذ عام 2006 عندما خسر الأهلي أمام إنترناسيونالي.

ثم في 2012 خسر الأهلي أمام كورنثيانز، ثم تعادل مع بالميراس في 2020، وخسر منه في 2021، وأيضا خسارة أمام فلامنجو في 2023 وفلومينينسي في 2024.