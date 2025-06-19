لاعب بالميراس: المدرب قرأ المباراة أمام الأهلي جيدا ولهذا فزنا

يرى خوسيه لوبيز لاعب بالميراس أن فريقه لعب جيدا أمام الأهلي ولذلك استحق الفوز.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال لوبيز عبر موقع فيفا: "أنا سعيد جدا بأداء جميع اللاعبين أمام الأهلي، كانت مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا ونجحنا في تسجيل هدفين وحصد الثلاث نقاط".

وأضاف "المدرب قرأ المباراة جيدا وأجرى التبديلات الصحيحة التي كللت جهوده بالفوز".

وأتم تصريحاته "الجميع هنا يبذل قصارى جهده داخل الملعب وخارجه وكانت مباراة رائعة بالنسبة لنا".

ورفع بالميراس البرازيلي رصيده إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة الأولى بشكل مؤقت، لحين نهاية مباراة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، وكل منهما لديه نقطة واحدة مثل الأهلي.

ويلعب الأهلي في آخر مباراة بدور المجموعات صباح يوم الأربعاء المقبل ضد بورتو.

واستمرت عقدة الفرق البرازيلية أمام الأهلي في بطولات كأس العالم للأندية، والتي بدأت منذ عام 2006 عندما خسر الأهلي أمام إنترناسيونالي.

ثم في 2012 خسر الأهلي أمام كورنثيانز، ثم تعادل مع بالميراس في 2020، وخسر منه في 2021، وأيضا خسارة أمام فلامنجو في 2023 وفلومينينسي في 2024.