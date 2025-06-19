ريبيرو: المباراة كانت متكافئة قبل ثنائية بالميراس.. ولم ننجح في العودة بعد العاصفة

يرى خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي أن مباراة فريقه أمام بالميراس البرازيلي كانت متكافئة قبل تلقي هدفين.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ريبيرو عقب المباراة في تصريحات نقلها موقع فيفا: "فرصة واحدة وأصبحت النتيجة 1-0، ثم فقدنا الكرة مرة أخرى فتلقينا هدفا ثانيا".

وأضاف "أعتقد أن المباراة كانت متكافئة بنسبة 50-50 قبل الهدفين، لكنهم سجلوا الأهداف وأصبحت الأمور خارج المتناول بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "حاولنا العودة بعد العاصفة بطريقة جديدة لكننا لم نتمكن من صناعة فرص كافية".

ورفع بالميراس البرازيلي رصيده إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة الأولى بشكل مؤقت، لحين نهاية مباراة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، وكل منهما لديه نقطة واحدة مثل الأهلي.

ويلعب الأهلي في آخر مباراة بدور المجموعات صباح يوم الأربعاء المقبل ضد بورتو.

واستمرت عقدة الفرق البرازيلية أمام الأهلي في بطولات كأس العالم للأندية، والتي بدأت منذ عام 2006 عندما خسر الأهلي أمام إنترناسيونالي.

ثم في 2012 خسر الأهلي أمام كورنثيانز، ثم تعادل مع بالميراس في 2020، وخسر منه في 2021، وأيضا خسارة أمام فلامنجو في 2023 وفلومينينسي في 2024.