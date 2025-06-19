مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نبرر الخسارة.. وسنقاتل حتى آخر لحظة في المونديال

أوضح مصدر مسؤول في الأهلي أن فريقه يواجه الكثير من الظروف الصعبة في بطولة كأس العالم للأندية، مشددا على أن النادي لا يبحث عن مبررات للخسارة أمام بالميراس البرازيلي.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "متمسكون بالأمل وسنقاتل حتى آخر لحظة في كأس العالم للأندية وسنلعب أمام بورتو من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف "لا نقول مبررات ولكن هناك حقائق على أرض الواقع يجب على الجميع فهمها أولها وجود مدرب جديد يحتاج للوقت للتأقلم ومعرفة الفريق حتى يصل لأفضل مستوى ممكن".

وأكمل "بالإضافة إلى الصفقات الجديدة التي تحتاج بعض الوقت للإنسجام وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين يلعبون لأول مرة معا في الأهلي".

وأتم تصريحاته "كذلك نواجه ظروف الطقس الغريب في البطولة من درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية جدا وفي نفس التوقيت أمطار وعواصف وهذه أجواء غريبة علينا".

ورفع بالميراس البرازيلي رصيده إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة الأولى بشكل مؤقت، لحين نهاية مباراة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، وكل منهما لديه نقطة واحدة مثل الأهلي.

ويلعب الأهلي في آخر مباراة بدور المجموعات صباح يوم الأربعاء المقبل ضد بورتو.

واستمرت عقدة الفرق البرازيلية أمام الأهلي في بطولات كأس العالم للأندية، والتي بدأت منذ عام 2006 عندما خسر الأهلي أمام إنترناسيونالي.

ثم في 2012 خسر الأهلي أمام كورنثيانز، ثم تعادل مع بالميراس في 2020، وخسر منه في 2021، وأيضا خسارة أمام فلامنجو في 2023 وفلومينينسي في 2024.