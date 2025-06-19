انتهت مجموعة الأهلي - إنتر ميامي (2)-(1) بورتو

الخميس، 19 يونيو 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

طاهر محمد - الأهلي ضد إنتر ميامي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميامي الأمريكي أمام بورتو البرتغالي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدر بالميراس البرازيلي المجموعة الأولى بـ4 نقاط بعد الفوز على حساب الأهلي في الجولة الثانية.

وجمع إنتر ميامي، وبورتو نقطة وحيدة بعد تعادلهما في الجولة الأولى أمام الأهلي وبالميراس على الترتيب.

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نهاية المباراة بفوز إنتر ميامي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ق 54: جوووووووول ميسي يسجل الهدف الثاني من تسديدة من ضربة حرة مباشرة رائعة.

ق 47: جووووووول تيلاسكو سيجوفيا يسجل هدف التعادل لإنتر ميامي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بورتو.

ق 45: تسديدة قوية لبورتو من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس أوستاري الذي أمسك بالكرة ارتدادها في ظهره.

ق 43: إنقاذ من أوستارس حارس إنتر ميامي أمام سامو المنطلق من وسط الملعب.

ق 40: ماكسيميليانو فالكون مدافع إنتر ميامي ينقذ تسديدة رودريجو مورا لاعب بورتو على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك.

ق 19: سواريز يهدر التعادل بعد انفراده بحارس بورتو إثر تمريرة سحرية من ميسي

ق 8: جوووووول أول سامو أوموروديون يسجل من ضربة جزاء، والحارس كاد أن يتصدى لها بعد لمس الكرة ولكنها تجاوزته في الشباك.

ق 6: ضربة جزاء لصالح بورتو بعد تدخل نواه ألين ضد ألان فاليرا ليحتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

بداية المباراة

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