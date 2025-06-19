عقدة الفرق البرازيلية مستمرة.. الأهلي يخسر من بالميراس ويصعب موقفه في كأس العالم

خسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع بالميراس البرازيلي رصيده إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة الأولى بشكل مؤقت، لحين نهاية مباراة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، وكل منهما لديه نقطة واحدة مثل الأهلي.

ثنائية بالميراس سجلها وسام أبو علي بالخطأ في مرماه، وخوسيه لوبيز.

واستمرت عقدة الفرق البرازيلية أمام الأهلي في بطولات كأس العالم للأندية، والتي بدأت منذ عام 2006 عندما خسر الأهلي أمام إنترناسيونالي.

ثم في 2012 خسر الأهلي أمام كورنثيانز، ثم تعادل مع بالميراس في 2020، وخسر منه في 2021، وأيضا خسارة أمام فلامنجو في 2023 وفلومينينسي في 2024.

وصف المباراة

جاءت المباراة سريعة من الطرفين منذ بدايتها وهدد بالميراس مرمى الشناوي بهجمة خطيرة مبكرة بعد عرضية لكن الحكم احتسب خطأ لصالح أشرف داري.

ورد الأهلي بضغط ومحاولات هجومية ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريق البرازيلي.

وسقط محمد هاني على الأرض مصابا بعد تدخل قوي من أحد لاعبي بالميراس، قبل أن يقوم ويكمل اللعب.

وأهدر بالميراس فرصة التقدم في الدقيقة 18 بعد توغل من إستيفاو الذي سدد كرة أرضية مرت جوار قائم الشناوي.

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17' Estevão missed the best chance at a goal so far! 🤏



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وسقط وسام أبو علي أرضا بعد تدخل قوي من دفاع بالميراس ثم تلقى العلاج وأكمل المباراة.

وتلقى رافئيل فيجا لاعب بالميراس بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 36 بعد تدخل قوي على زيزو.

لكن بعد مراجعة اللعبة في الفيديو قرر الحكم إلغاء الطرد والاكتفاء بالإنذار.

وسدد مراون عطية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع وغيرت مسارها إلى ركنية.

وحصل يحيى عطية الله على إنذار بعد تدخل مع أحد لاعبي بالميراس.

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ومع بداية الشوط الثاني تلقى الأهلي هدفا بطريقة عكسية عن طريق وسام أبو علي بعد ركلة حرة مباشرة نفذها بالميراس داخل منطقة الجزاء وحولها المهاجم الفلسطيني بالخطأ إلى شباك محمد الشناوي.

توقف المباراة لسوء الأحوال الجوية

في الدقيقة 62 توقفت المباراة بسبب تحذيرات من سوء الأحوال الجوية لمرور عاصفة رعدية أعلى ملعب اللقاء.

وبالفعل غادر كل اللاعبين والجماهير أرض الملعب والمدرجات ضمن الإجراءات الأمنية لسلامة الجميع.

واستمرت المباراة في التوقف لمدة نصف ساعة قبل عودة اللاعبين من جديد إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء مجددا لمدة 15 دقيقة.

ثم استكملت المباراة من جديد بداية من الدقيقة 62.

وفور استكمال المباراة أجرى خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي 4 تبديلات دفعة واحدة بنزول أحمد رمضان وأفشة وأشرف بنشرقي ونيتس جراديشار، بدلا من أشرف داري وحمدي فتحي وتريزيجيه ووسام أبو علي.

وحصل مروان عطية على إنذار في الدقيقة 79 ليتأكد غيابه عن مباراة بورتو القادمة.

وأخيرا شارك حسين الشحات في الدقيقة 86 بدلا من يحيى عطية الله في التبديل الخامس للأهلي.

واستمرت محاولات الأهلي في الدقيقة المتبقية ولكن دون أن تتغير النتيجة، وسدد بنشرقي كرة قوية أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن ينجح الأهلي في التسجيل لتنتهي المباراة بفوز بالميراس بهدفين دون رد.

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