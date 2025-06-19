استقالة عضوين في إدارة الاتحاد السكندري.. وسلامة قائما بأعمال الرئيس

الخميس، 19 يونيو 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

تقدم عضوان من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري باستقالتهما من منصبهما.

وقرر محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري السابق، الاستقالة من منصبه وعدم الانتظار لنهاية دورة المجلس الحالية.

وأوضح مصيلحي خلال بيان أن سبب الاستقالة يعود إلى أسباب صحية وعائلية خاصة.

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وكشف الاتحاد السكندري في بيان رسمي له: "قدم اليوم أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي استقالته رسميا من منصبه، وكذلك أيضا قدم محمود القاضي عضو مجلس الإدارة استقالته".

وجاء في البيان "وفقا لنص المادة 57 من لائحة النادي والتي تنص على:

إذا خلا منصب الرئيس يتولى النائب اختصاصاته لحين شغل المنصب بالانتخاب في أول جمعية عمومية وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس يتم التصويت داخل مجلس الإدارة على من يشغل المنصب لمباشرة اختصاصاته لحين انعقاد الجمعية العمومية لشغل المناصب الشاغرة".

"وقد صوت مجلس الإدارة وتم الاستقرار على قيام محمد أحمد سلامة بأعمال رئيس النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة لنادي الاتحاد السكندري وكذلك تكليفه أيضا متحدثا رسميا باسم النادي".

وتنتهي فترة المجلس الحالية بإقامة الانتخابات في نوفمبر المقبل.

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