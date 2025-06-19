كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بورتو والقنوات الناقلة والمعلق
الخميس، 19 يونيو 2025 - 21:47
كتب : FilGoal
خسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين دون في ثاني جولات كأس العالم للأندية 2025ـ بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع إنتر ميامي.
وكانت قنوات إم بي سي مصر قد أعلنت إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويلعب الأهلي وإنتر ميامي في المجموعة الأولى، رفقة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.
واكتفى الأهلي بنقطة من أول مباراتين، بنظامها الجديد بـ 32 فريقا.
ويستعد الأحمر لمواجهة بورتو في ثالث مبارياته في كأس العالم للأندية.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم 24 يونيو 2025.
وتلعب على ملعب ميت لايف في نيويورك
وتنطلق صافرة البداية في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة على قنوات إم بي سي مصر.
ويعلق عليها مدحت شلبي وفارس عوض.
نرشح لكم
ميسي يقود إنتر ميامي لتجاوز بورتو ويعقد موقف الأهلي في كأس العالم للأندية بن رمضان: نتحمل المسؤولية وعلينا رفع معدلات تركيزنا مروان عطية: أمامنا فرصة للتأهل سنلعب عليها 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية ريال مدريد يعلن مغادرة مبابي للمستشفى مدرب بالميراس: حققنا فوزًا عادلاً.. والأهلي معتاد على هذه المسابقات لاعب بالميراس: المدرب قرأ المباراة أمام الأهلي جيدا ولهذا فزنا ريبيرو: المباراة كانت متكافئة قبل ثنائية بالميراس.. ولم ننجح في العودة بعد العاصفة