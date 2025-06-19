كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بورتو والقنوات الناقلة والمعلق

خسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين دون في ثاني جولات كأس العالم للأندية 2025ـ بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع إنتر ميامي.

وكانت قنوات إم بي سي مصر قد أعلنت إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الأهلي وإنتر ميامي في المجموعة الأولى، رفقة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

واكتفى الأهلي بنقطة من أول مباراتين، بنظامها الجديد بـ 32 فريقا.

ويستعد الأحمر لمواجهة بورتو في ثالث مبارياته في كأس العالم للأندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 24 يونيو 2025.

وتلعب على ملعب ميت لايف في نيويورك

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قنوات إم بي سي مصر.

ويعلق عليها مدحت شلبي وفارس عوض.