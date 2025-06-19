مروان عطية يغيب عن مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية
الخميس، 19 يونيو 2025 - 21:39
كتب : FilGoal
يغيب مروان عطية عن مباراة الأهلي ضد بورتو البرتغالي المقبلة في كأس العالم للأندية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
مروان عطية
النادي : الأهلي
ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي على ملعب ميتلايف في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وتحصّل مروان على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة ضد إنتر ميامي في الجولة الأولى.
وهو ما تكرر أمام بالميراس في الدقيقة 80 بارتكاب خطأ في منتصف الملعب.
وسيغيب عطية عن مباراة الأهلي المقبلة والتي ستقام فجر الثلاثاء المقبل ضد بورتو.
وستقام المباراة على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر ليوم 24 يونيو الجاري وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.
وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح.
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