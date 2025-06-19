"الموهبة الجزائرية".. الدحيل يضم بولبينة حتى 2030

أعلن نادي الدحيل القطري ضم عادل بولبينة قادما من بارادو الجزائري.

وارتبط اسم المهاجم الشاب بالانضمام للزمالك في يناير الماضي.

ووقع الجزائري صاحب الـ 22 عاما على عقد يمتد حتى 2030، وسيلعب تحت قيادة مواطنه جمال بلماضي.

وكتب النادي في بيانه:

توصلت إدارة نادي الدحيل إلى اتفاق مع الجزائري الشاب عادل بولبينة لاعب الجناح المهاجم بفريق أتلتيك بارادو يقضي بانضمامه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

إدارة الدحيل تمكنت من الفوز بخدمات الموهبة الجزائرية الشابة وهداف الدوري الجزائري عادل بولبينة رغم العديد من العروض التي لاحقت اللاعب عربيا وأوروبيا أيضا بعد المستوى اللافت الذي قدمه رفقة فريقه.

عادل بولبينة صاحب الـ 22 عاما لاعب فريق أتلتيك بارادو الجزائري تمكن من خطف الأضواء مبكرا رغم صغر سنه بعدما حافظ على صدارة هدافي الدوري الجزائري بالموسم الحالي برصيد 20 هدفا، بالإضافة لمشاركته مع منتخبات بلاده للشباب ومنتخب المحليين.

وسبق أن كشف حسان زطشي رئيس نادي بارادو الجزائري لـ FilGoal.com: "الزمالك صفحة وأغلقت والآن بولبينة لاعبا في الدحيل".

وكشف رئيس بارادو عن تفاصيل مفاوضات الزمالك: "نادي الزمالك خلال الفترة الحالية لم يدخل في مفاوضات رسمية، وإنما كانت هناك محادثات عن طريق وكلاء".

ويبلغ بولبينة من العمر 22 عاما، وقدّم موسما رائعا مع بارادو إذ ساهم في 28 هدفا خلال 27 مباراة.

وسجل بولبينة 20 هدفا في الدوري الجزائري بينما قدّم 7 تمريرات حاسمة.

ووصل بولبينة إلى 100 مباراة مع نادي بارادو وسجل 36 هدفا وصنع 18 آخرين.

ويعتبر بولبينة أحد أبرز مواهب الدوري الجزائري في الفترة الحالية.