تشكيل كأس العالم للأندية - ميسي وسواريز يقودان هجوم إنتر ميامي.. وفيجا أساسي مع بورتو

مروان عطية يغيب عن مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية

توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب سوء الأحوال الجوية

الأول.. وسام أبو علي يسجل عكسيا ضد الأهلي في كأس العالم للأندية

ريبيرو قبل مواجهة بالميراس: كنت محبطا بعد مباراة إنتر ميامي.. ولكننا مستعدون اليوم

مباشر كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. تسديدة قوية من بنشرقي

تشكيل بالميراس - تغييران من أبيل فيريرا أمام الأهلي

تشكيل الأهلي – زيزو أساسي لأول مرة.. وعطية الله يقود الجبهة اليسرى أمام بالميراس

الأعلى للإعلام يوافق على طلب قناة الأهلي بشكل استثنائي