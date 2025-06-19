توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب سوء الأحوال الجوية

الخميس، 19 يونيو 2025 - 20:35

كتب : FilGoal

توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب سوء الأحوال الجوية

توقفت مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقرر الحكم أنتوني تايلور بتوقف المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، في الدقيقة 62، ليغادر الفريقان أرض الملعب.

وتشير نتيجة المباراة قبل التوقف إلى تقدم بالميراس بهدفين نظيفين.

أخبار متعلقة:
الأول.. وسام أبو علي يسجل عكسيا ضد الأهلي في كأس العالم للأندية ريبيرو قبل مواجهة بالميراس: كنت محبطا بعد مباراة إنتر ميامي.. ولكننا مستعدون اليوم تشكيل بالميراس - تغييران من أبيل فيريرا أمام الأهلي

سجل الأول لبالميراس وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، قبل أن يضيف زميله خوسيه لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد انفراده بالحارس محمد الشناوي.

وكشف ملعب ميتلايف المستضيف لملعب المباراة عن رسالة جاءت كالتالي:

"يرجى الانتباه، حرصًا على سلامتكم، سيُطلب من الجميع مغادرة منطقة جلوس اللاعبين والاحتماء داخل الملعب نظرًا لسوء الأحوال الجوية في المنطقة، فريق الأحداث جاهز لإرشادكم ومساعدتكم، يرجى من المتواجدين في الملعب التوجه بهدوء إلى أقرب نفق، أو إلى القاعة الغربية، أو إلى الممر".

No description available.

ويضع الدوري الأمريكي لوائح خاصة بالمباريات في حال ساءت الأحوال الجوية

"ووفقًا لسياسة دوري كرة القدم الأمريكي، فإن أي صاعقة برق تقع ضمن نطاق ثمانية أميال من الملعب يجب أن تؤدي إلى تتوقف المباراة لمدة 30 دقيقة، وذلك وفقًا لتوصيات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

ويتعين على المشجعين الخروج من مقاعدهم، مع كل صاعقة جديدة، يُعاد ضبط ساعة العد التنازلي إلى 30 دقيقة.

في حال عدم ملاحظة أي صواعق أو برق خلال 30 دقيقة، يمكن للجماهير العودة إلى مقاعدهم. بمجرد انحسار الصاعقة وانتهاء فترة الانتظار، ستتمكن الفرق من المشاركة في جلسة إحماء قصيرة قبل استئناف المباراة.

قد تحدث تأخيرات أو تأجيلات أخرى متعلقة بالطقس، بما في ذلك الحرارة الشديدة أو سرعة الرياح العالية.

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة أو الإشعاع الشمسي أو سرعة الرياح التي تتجاوز 60 ميلًا في الساعة إلى تأخيرات أو تأجيلات، وذلك لحماية اللاعبين والموظفين والجماهير على أفضل وجه، وفقًا لسياسة دوري كرة القدم الأمريكي.

وتعد تلك المرة الثالثة التي تتوقف فيها مباراة في كأس العالم للأندية.

وتوقف مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي أمام أولسان هيونداي الكوري والتي انتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقيا بهدف نظيف.

كما توقف المباراة لمدة ساعة في مباراة باتشوكا المكسيكي امام ريد بول سالزبورج، التي انتهت بفوز الفريق النمساوي بهدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن إنتر ميامي الأمريكي سيواجه بورتو البرتغالي في إطار الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة في تمام العاشرة مساءً.

وتعادل الأهلي أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى سلبيا دون أهداف، وهي ذات النتيجة التي حسمت لقاء بالميراس أمام بورتو.

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية
نرشح لكم
مروان عطية يغيب عن مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية تشكيل كأس العالم للأندية - ميسي وسواريز يقودان هجوم إنتر ميامي.. وفيجا أساسي مع بورتو الأول.. وسام أبو علي يسجل عكسيا ضد الأهلي في كأس العالم للأندية ريبيرو قبل مواجهة بالميراس: كنت محبطا بعد مباراة إنتر ميامي.. ولكننا مستعدون اليوم مباشر كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. تسديدة قوية من بنشرقي تشكيل بالميراس - تغييران من أبيل فيريرا أمام الأهلي تشكيل الأهلي – زيزو أساسي لأول مرة.. وعطية الله يقود الجبهة اليسرى أمام بالميراس الأعلى للإعلام يوافق على طلب قناة الأهلي بشكل استثنائي
أخر الأخبار
مروان عطية يغيب عن مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية 6 دقيقة | كأس العالم للأندية
"الموهبة الجزائرية".. الدحيل يضم بولبينة حتى 2030 23 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل كأس العالم للأندية - ميسي وسواريز يقودان هجوم إنتر ميامي.. وفيجا أساسي مع بورتو 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب سوء الأحوال الجوية ساعة | كأس العالم للأندية
الأول.. وسام أبو علي يسجل عكسيا ضد الأهلي في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
علاء عبد العال مديرا فنيا لـ غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
ريبيرو قبل مواجهة بالميراس: كنت محبطا بعد مباراة إنتر ميامي.. ولكننا مستعدون اليوم 3 ساعة | كأس العالم للأندية
عمر لـ في الجول: سنتعاقد مع 7 لاعبين وعرض لـ عبد العاطي.. وأزمة تواجه الاتحاد 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 مباشر كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. تسديدة قوية من بنشرقي 4 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي
/articles/507568/توقف-مباراة-الأهلي-وبالميراس-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية