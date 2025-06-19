توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب سوء الأحوال الجوية

توقفت مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقرر الحكم أنتوني تايلور بتوقف المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، في الدقيقة 62، ليغادر الفريقان أرض الملعب.

وتشير نتيجة المباراة قبل التوقف إلى تقدم بالميراس بهدفين نظيفين.

سجل الأول لبالميراس وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، قبل أن يضيف زميله خوسيه لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد انفراده بالحارس محمد الشناوي.

وكشف ملعب ميتلايف المستضيف لملعب المباراة عن رسالة جاءت كالتالي:

"يرجى الانتباه، حرصًا على سلامتكم، سيُطلب من الجميع مغادرة منطقة جلوس اللاعبين والاحتماء داخل الملعب نظرًا لسوء الأحوال الجوية في المنطقة، فريق الأحداث جاهز لإرشادكم ومساعدتكم، يرجى من المتواجدين في الملعب التوجه بهدوء إلى أقرب نفق، أو إلى القاعة الغربية، أو إلى الممر".

ويضع الدوري الأمريكي لوائح خاصة بالمباريات في حال ساءت الأحوال الجوية

"ووفقًا لسياسة دوري كرة القدم الأمريكي، فإن أي صاعقة برق تقع ضمن نطاق ثمانية أميال من الملعب يجب أن تؤدي إلى تتوقف المباراة لمدة 30 دقيقة، وذلك وفقًا لتوصيات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

ويتعين على المشجعين الخروج من مقاعدهم، مع كل صاعقة جديدة، يُعاد ضبط ساعة العد التنازلي إلى 30 دقيقة.

في حال عدم ملاحظة أي صواعق أو برق خلال 30 دقيقة، يمكن للجماهير العودة إلى مقاعدهم. بمجرد انحسار الصاعقة وانتهاء فترة الانتظار، ستتمكن الفرق من المشاركة في جلسة إحماء قصيرة قبل استئناف المباراة.

قد تحدث تأخيرات أو تأجيلات أخرى متعلقة بالطقس، بما في ذلك الحرارة الشديدة أو سرعة الرياح العالية.

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة أو الإشعاع الشمسي أو سرعة الرياح التي تتجاوز 60 ميلًا في الساعة إلى تأخيرات أو تأجيلات، وذلك لحماية اللاعبين والموظفين والجماهير على أفضل وجه، وفقًا لسياسة دوري كرة القدم الأمريكي.

وتعد تلك المرة الثالثة التي تتوقف فيها مباراة في كأس العالم للأندية.

وتوقف مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي أمام أولسان هيونداي الكوري والتي انتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقيا بهدف نظيف.

كما توقف المباراة لمدة ساعة في مباراة باتشوكا المكسيكي امام ريد بول سالزبورج، التي انتهت بفوز الفريق النمساوي بهدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن إنتر ميامي الأمريكي سيواجه بورتو البرتغالي في إطار الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة في تمام العاشرة مساءً.

وتعادل الأهلي أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى سلبيا دون أهداف، وهي ذات النتيجة التي حسمت لقاء بالميراس أمام بورتو.