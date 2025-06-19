الأول.. وسام أبو علي يسجل عكسيا ضد الأهلي في كأس العالم للأندية
الخميس، 19 يونيو 2025 - 20:30
كتب : FilGoal
تقدم بالميراس على الأهلي في النتيجة بهدف وسام أبو علي الذاتي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية 2025.
ويلتقي الأهلي مع بالميراس في ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الدقيقة 48 تقدم بالميراس بعد ركلة ثابتة حولها وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في شباك محمد الشناوي.
ويعد ذلك الهدف رقم 40 الذي يستقبله الأهلي في تاريخ مشاركته بالبطولة، والأول ذاتيا.
48' ⚽ GOAL! We have the first goal of Group A: Abou Ali with the unlucky header for an own goal and @Palmeiras lead! 💚
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPAHL pic.twitter.com/n7SLHp4eOU— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
وخاض وسام أبو علي 33 مباراة مع الأهلي هذا الموسم سجل 16 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.
وكان الأهلي قد تعادل سلبيا مع إنتر ميامي في الجولة الأولى.
ويختتم الأهلي دور المجموعات فجر الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة ضد بورتو البرتغالي.