الأول.. وسام أبو علي يسجل عكسيا ضد الأهلي في كأس العالم للأندية

الخميس، 19 يونيو 2025 - 20:30

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

تقدم بالميراس على الأهلي في النتيجة بهدف وسام أبو علي الذاتي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الدقيقة 48 تقدم بالميراس بعد ركلة ثابتة حولها وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في شباك محمد الشناوي.

أخبار متعلقة:
تشكيل بالميراس - تغييران من أبيل فيريرا أمام الأهلي تشكيل الأهلي – زيزو أساسي لأول مرة.. وعطية الله يقود الجبهة اليسرى أمام بالميراس مجموعة الأهلي - بوسكيتس: نعلم صعوبة مواجهة بورتو.. وعلينا أن نكون متماسكين الأعلى للإعلام يوافق على طلب قناة الأهلي بشكل استثنائي

ويعد ذلك الهدف رقم 40 الذي يستقبله الأهلي في تاريخ مشاركته بالبطولة، والأول ذاتيا.

وخاض وسام أبو علي 33 مباراة مع الأهلي هذا الموسم سجل 16 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا مع إنتر ميامي في الجولة الأولى.

ويختتم الأهلي دور المجموعات فجر الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة ضد بورتو البرتغالي.

الأهلي كأس العالم للأندية وسام أبو علي بالميراس
نرشح لكم
مروان عطية يغيب عن مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية تشكيل كأس العالم للأندية - ميسي وسواريز يقودان هجوم إنتر ميامي.. وفيجا أساسي مع بورتو توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب سوء الأحوال الجوية ريبيرو قبل مواجهة بالميراس: كنت محبطا بعد مباراة إنتر ميامي.. ولكننا مستعدون اليوم مباشر كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. تسديدة قوية من بنشرقي تشكيل بالميراس - تغييران من أبيل فيريرا أمام الأهلي تشكيل الأهلي – زيزو أساسي لأول مرة.. وعطية الله يقود الجبهة اليسرى أمام بالميراس الأعلى للإعلام يوافق على طلب قناة الأهلي بشكل استثنائي
أخر الأخبار
مروان عطية يغيب عن مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية 8 دقيقة | كأس العالم للأندية
"الموهبة الجزائرية".. الدحيل يضم بولبينة حتى 2030 24 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل كأس العالم للأندية - ميسي وسواريز يقودان هجوم إنتر ميامي.. وفيجا أساسي مع بورتو 38 دقيقة | كأس العالم للأندية
توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب سوء الأحوال الجوية ساعة | كأس العالم للأندية
الأول.. وسام أبو علي يسجل عكسيا ضد الأهلي في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
علاء عبد العال مديرا فنيا لـ غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
ريبيرو قبل مواجهة بالميراس: كنت محبطا بعد مباراة إنتر ميامي.. ولكننا مستعدون اليوم 3 ساعة | كأس العالم للأندية
عمر لـ في الجول: سنتعاقد مع 7 لاعبين وعرض لـ عبد العاطي.. وأزمة تواجه الاتحاد 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 مباشر كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. تسديدة قوية من بنشرقي 4 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي
/articles/507567/الأول-وسام-أبو-علي-يسجل-عكسيا-ضد-الأهلي-في-كأس-العالم-للأندية