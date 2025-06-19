علاء عبد العال مديرا فنيا لـ غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة تعيين علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل.

ورحل عبد العال عن تدريب الجونة بعد موسمين من القيادة الفنية للفريق.

وجاء الجهاز الفني للفريق

محمد عدلي - مدرب عام

محمود صبحي - مدرب

عبد الرحمن فهمي - مدرب

محمود فتحي - مدرب حراس مرمى

حفني عبد المقصود - معد بدني

أحمد عبد الرازق - محلل أداء

أحمد السيد - إصابات ملاعب وتأهيل

وكان FilGoal.com قد كشف أن علاء عبد العال قد اقترب من التوصل لاتفاق مع غزل المحلة على تولي تدريب الفريق ولكن تتبقى بعد التفاصيل الخاصة برغبته في إقامة الفريق بالقاهرة خلال الموسم.

وقاد علاء عبد العال تدريب الجونة خلال 60 مباراة، فاز في 19 وتعادل في مثلهم وخسر 28 مباراة.

وسبق لعلاء عبد العال تدريب أندية: الداخلية وإنبي وطلائع الجيش وإيسترن كومباني والجونة

وأنهى الجونة الموسم الحالي من الدوري المصري في المركز الثاني بمجموعة تفادي الهبوط.