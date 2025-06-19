علاء عبد العال مديرا فنيا لـ غزل المحلة

الخميس، 19 يونيو 2025 - 18:55

كتب : رضا السنباطي

علاء عبد العال - الجونة

أعلن نادي غزل المحلة تعيين علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل.

ورحل عبد العال عن تدريب الجونة بعد موسمين من القيادة الفنية للفريق.

وجاء الجهاز الفني للفريق

أخبار متعلقة:
خبر في الجول.. شرط علاء عبد العال يعطل اتفاقه مع غزل المحلة لتدريب الفريق غزل المحلة يؤسس لجنة لاكتشاف اللاعبين الجدد مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: تلقينا عروضا من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم الجزار خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه مع علاء عبد العال

محمد عدلي - مدرب عام

محمود صبحي - مدرب

عبد الرحمن فهمي - مدرب

محمود فتحي - مدرب حراس مرمى

حفني عبد المقصود - معد بدني

أحمد عبد الرازق - محلل أداء

أحمد السيد - إصابات ملاعب وتأهيل

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎Media Center #We_Are_Mahalla Welcome 25 26 غزل المحلة ن: ELMAHALL CHAZLELMAHALLAPO CHAZL 1936 الكابتن علاء عبد العال مديراً فنياً لنادي غزل المحلة ويعاونه كل من مدرب عام مدرب مدرب مدرب حراس مرمى معد بدني محلل أداء إصابات ملاعب وتأهيل ك. محمد عدلي ك محمود صبحي ك. عبد الرحمن فهمي ك. محمود فتحي ك. حفني عبد المقصود د أحمد عبد الرازق د .أحمد السيد 1936 CHAZL AHALLA AHALLA AHALLA ክ WE لالمحلة غلالمجلة‎'‎‎

وكان FilGoal.com قد كشف أن علاء عبد العال قد اقترب من التوصل لاتفاق مع غزل المحلة على تولي تدريب الفريق ولكن تتبقى بعد التفاصيل الخاصة برغبته في إقامة الفريق بالقاهرة خلال الموسم.

وقاد علاء عبد العال تدريب الجونة خلال 60 مباراة، فاز في 19 وتعادل في مثلهم وخسر 28 مباراة.

وسبق لعلاء عبد العال تدريب أندية: الداخلية وإنبي وطلائع الجيش وإيسترن كومباني والجونة

وأنهى الجونة الموسم الحالي من الدوري المصري في المركز الثاني بمجموعة تفادي الهبوط.

علاء عبد العال غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
عمر لـ في الجول: سنتعاقد مع 7 لاعبين وعرض لـ عبد العاطي.. وأزمة تواجه الاتحاد خبر في الجول - زد يتوصل لاتفاق مبدئي لضم غنام محمد الزمالك: سنبرم صفقات فنية وليست جماهيرية.. وتعيين المدير الرياضي خلال أيام وادي دجلة يضم بهنسي في أولى صفقاته الصيفية عبد الواحد السيد يطلب الحصول على إبراء الذمة المالية من الزمالك خبر في الجول - ظهير شباب سيراليون على أعتاب زد أحمد حمدي يخضع للتحقيق في الزمالك خبر في الجول - اهتمام من حرس الحدود لضم مهاب ياسر.. وموقف الزمالك
أخر الأخبار
مروان عطية يغيب عن مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
"الموهبة الجزائرية".. الدحيل يضم بولبينة حتى 2030 20 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل كأس العالم للأندية - ميسي وسواريز يقودان هجوم إنتر ميامي.. وفيجا أساسي مع بورتو 33 دقيقة | كأس العالم للأندية
توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب سوء الأحوال الجوية ساعة | كأس العالم للأندية
الأول.. وسام أبو علي يسجل عكسيا ضد الأهلي في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
علاء عبد العال مديرا فنيا لـ غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
ريبيرو قبل مواجهة بالميراس: كنت محبطا بعد مباراة إنتر ميامي.. ولكننا مستعدون اليوم 3 ساعة | كأس العالم للأندية
عمر لـ في الجول: سنتعاقد مع 7 لاعبين وعرض لـ عبد العاطي.. وأزمة تواجه الاتحاد 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 مباشر كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. نزول الشحات 4 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي
/articles/507566/علاء-عبد-العال-مديرا-فنيا-لـ-غزل-المحلة