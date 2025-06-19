ريبيرو قبل مواجهة بالميراس: كنت محبطا بعد مباراة إنتر ميامي.. ولكننا مستعدون اليوم

الخميس، 19 يونيو 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

الأهلي - خوسيه ريبيرو

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، استعدادا فريقه لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

وأوضح ريبيرو في تصريحات مقتضبة نقلتها إم بي سي قبل المباراة: "نحن مستعدون اليوم لنقدم أداء أفضل، ونواجه فريقه قوي مثل بالميراس".

وأضاف "كنت محبطا بعد المباراة السابقة، لم نفلح في استغلال الفرص أمام إنتر ميامي".

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وتعادل الأهلي سلبيا دون أهداف في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي.

وتعادل بالميراس في الجولة الأولى أمام بورتو بنفس النتيجة السلبية.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس السابعة مساء اليوم الخميس، ثم يواجه إنتر ميامي منافسه بورتو الساعة العاشرة مساءً.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، بفضل اللعب النظيف وحصوله على عدد إنذارات أقل بين فرق المجموعة.

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