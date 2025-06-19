عمر لـ في الجول: سنتعاقد مع 7 لاعبين وعرض لـ عبد العاطي.. وأزمة تواجه الاتحاد

كشف محمد عمر رئيس لجنة الكرة بالاتحاد السكندري، عن تفاصيل اجتماعه مع مجلس إدارة النادي.

وأوضح عمر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اجتمعت مع مجلس إدارة النادي، وتم رسم خارطة طريق جديدة كليا سواء فى التعاقدات أو تسويق اللاعبين الموجودين بالفريق والذين لم يثبتوا أنفسهم في الموسم الماضي".

وأضاف رئيس لجنة الكرة في الاتحاد "تم الاتفاق حتى الآن على التعاقد مع 7 لاعبين بحد أقصى لتدعيم الفريق مع الاعتماد على اللاعبين الموجودين والتدعيم من قطاع الناشئين".

وأكمل "سنتعاقد مع اللاعبين الأجانب في نطاق محدود، ولن نضم أي لاعب إلا إذا أثبت نفسه عمليا مع الفريق، ولن نتعاقد مع أجانب تحت السن، وإنما سنمنح فرصة لناشئين الاتحاد".

وأتم حديثه عن الصفقات "أغلقنا الباب أمام الوكلاء الذي تضرر النادي من صفقاتهم، فوجئت بتواجد أحد الوكلاء أثناء الاجتماع مع المجلس ولم أبدأ الاجتماع إلا بعد خروجه".

وعن أزمة الشرط الجزائي في عقد مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق للفريق، رد عمر "نتفاوض مع عبد العاطى لدفع الشرط الجزائي، وعرضنا ضم محمود شعبان من مودرن فيوتشر ليدخل ضمن الشرط الجزائي للمدرب".

وتولى مجدي عبد العاطي تدريب نادي مودرن سبورت استعدادا للموسم الجديد.

وأعلن مجدي عبد العاطي رحيله عن الاتحاد السكندري مطلع يونيو الجاري، بعد إعلان محمد مصيلحي رئيس النادي استقالته من منصبه.. طالع تفاصيل استقالة مدرب الاتحاد.

وتحدث عمر عن أزمة تواجه الاتحاد السكندري قبل فترة الإعداد "فترة الإعداد من المنتظر أن تبدأ نهاية الأسبوع المقبل، ولكننا نواجه مشكلة فى صيانه ملعب النادي والذي أصبح في حالة لا تصلح للتدريب، وتكلفة صيانته ستتكلف ٥ ملايين جنيه وسيغلق لمدة شهرين".